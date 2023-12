Ricardo Angulo, Bicicletas Rioja, Mikonos, Pasión Ciclista y La Bicha, Premios Comercio Excelente de Logroño 2023

Ricardo Angulo, de Perfumería Angulo; Bicicletas Rioja; Mikonos; Pasión Ciclista; y La Bicha han sido los establecimientos galardonados con los Premios Comercio Excelente de la Ciudad de Logroño 2023, que otorga el Ayuntamiento de Logroño y la Cátedra de Comercio de la Universidad de La Rioja, y que se entregarán esta misma tarde, a partir de las 20 horas, en el Espacio Lagares.

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, la vicerrectora de Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad de La Rioja (UR), Fabiola Portillo, y la directora de la Cátedra Extraordinaria de Comercio de la UR, Cristina Olarte, han anunciado este martes a los galardonados en las diferentes categorías del premio.

Los 'Premios Comercio Excelente de la Ciudad de Logroño 2022' reconocen la labor de quienes han desarrollado durante muchos años su trabajo en la ciudad y cuentan con una trayectoria relevante, así como a aquellos profesionales que han incluidos elementos innovadores, diferenciales y de mejora en la atención a los clientes.

En esta séptima edición se han superado las cifras de años anteriores con la recepción de 39 candidaturas a las cinco modalidades, de las que 14 fueron para los premios honoríficos, de reconocimiento a la labor de los comerciantes y que se representa mediante un diploma y una placa conmemorativa; y el resto de candidaturas para los premios de mérito, que acreditan una acción o labor concreta y que se reconocen con una dotación económica de 1.500 euros, un diploma y una placa conmemorativa.

LOS GALARDONADOS.

Ricardo Angulo, de Perfumería Angulo, es Premio Honorífico a la Mejor Trayectoria Individual por su trabajo frente a la perfumería Angulo desde el año 1975 cuando asumió la gestión del negocio familiar fundado por su padre en 1948. Con una experiencia comercial de 49 años, Ricardo Angulo ha sido una figura clave en su comercio. Destaca por su compromiso con el Casco Histórico, donde ha promovido la singularidad y la renovación en el ámbito comercial.

Bicicletas Rioja Sport ha conseguido el Premio Honorífico a la Continuidad Empresarial. Este establecimiento fue fundado en 1936 por Alfredo Olivas y, actualmente, lo regenta la llevan la tercera generación familiar. Desde sus inicios como el primer comercio en Logroño dedicado a la reparación de bicicletas y su almacenaje, ha evolucionado su enfoque comercial y ha adoptado nuevas estrategias con la presencia activa en un canal de YouTube llamado 'Canal Pirata'.

Mikonos, Premio Digitalización, es un comercio de moda gestionado por los hermanos Manuela, Marian y Daniel Niño. Se trata de un espacio multimarca, con una estrategia omnicanal que apuesta por la tecnología para ofrecer una experiencia de compra única a sus clientes, contando desde 2104 con tienda en línea, y evolucionando con los años hasta, en este 2023, poner en marcha el Proyecto DEMILO, una iniciativa de digitalización integral.

El Premio Superación ha recaído en Pasión Ciclista, un comercio dedicado a las bicicletas que surgió de la pasión de su propietario, Pedro Ruiz Luna, y que se ha transformado en un referente nacional en el sector ciclista, ejemplificando la superación de desafíos personales y profesionales, convirtiendo la adversidad en oportunidad y demostrando un fuerte compromiso social en su sector.

Y, por último, La Bicha ha logrado el Premio Comercio Sostenible. Esta una tienda especializada en productos para bebés y niños pequeños, fundada por Marta Sáenz Vergara, destaca por su enfoque en la crianza sostenible y el consumo consciente, por ejemplo, con pañales y toallitas lavables o la confección de mochilas escolares a partir de botellas de plástico recicladas.

El jurado ha estado compuesto por Miguel Sainz, concejal de Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Logroño; Cristina Olarte, directora de la Cátedra de Comercio; la profesora del departamento de Economía y Empresa de la Universidad de La Rioja, Natalia Medrano Sáez; y Alba García Milon y Yolanda Sierra Murillo, del equipo de la Cátedra de Comercio de la UR.

RETOS.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En su intervención en el acto, Conrado Escobar ha recordado que "hace exactamente 25 años, Logroño era reconocida como la primera ciudad comercial de España" y aunque ha apuntado que "las circunstancias eran otras y el contexto era otro", se ha mostrado confiado en que "el futuro del comercio yo creo que es bueno, que es optimista".

En este marco, ha planteado la apuesta de toda la ciudad, "un objetivo compartido, que es aspirar a ser la Capital Europea del Comercio de Proximidad, un reto importante y colectivo en el que evidentemente tenemos que poner lo mejor de nosotros mismos", lo que ha condensado en "las tres C de comercio logroñés: la C de calidad, la C de cercanía, en lo que sois imbatibles, y la C de ciudad".

"Tenemos que superar muchas dificultades. Tenemos que seguir incorporando las digitalización. Tenemos que superar a los grandes gigantes de la distribución, apostando por lo que sabemos hacer y en lo que somos imbatibles, que es en el trato cercano", ha reseñado Escobar, quien ha planteado, para el año próximo, poder contar con otras dos nuevas categorías en los premios, "una, al proyecto de dinamización urbana, es decir, aquel proyecto comercial que haga más ciudades, que anime, que dinamice un entorno concreto; y otro, al compromiso social".

"Soy hijo de comerciante, sé lo que es estar detrás del mostrador, sé lo que es, de verdad que lo sé, las complicaciones de llegar o no llegar a final de mes, que no se paguen las facturas, cumplir con todos los proveedores y esas preocupaciones que están siempre ahí y que nos hacen ganas. Porque si a vosotros nos va bien, nos va bien a todos, nos va bien a la ciudad. Así que a seguir haciéndolo tan bien como lo estáis haciendo. Así ganamos todos", ha finalizado el alcalde.