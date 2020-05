Ribó: Es una decepción que València no esté en fase 1 y pide explicaciones

El alcalde de València, Joan Ribó, ha asegurado que quedarse en la fase 0 de la desescalada ha sido una "gran decepción" con "importantes consecuencias económicas" y ha informado de que va a reclamar por escrito al ministro de Sanidad, Salvador Illa, explicaciones de por qué no han avanzado de fase.

En la rueda de prensa virtual posterior al pleno extraordinario de este lunes, Ribó ha admitido que "no hay que pasar de fase a toda costa" y que la salud "es lo primero" aunque ha considerado que "algo serio ha fallado".

"Ha fallado la transparencia y la falta de claridad en la toma de decisiones", ha concretado y ha asegurado que "ya llueve sobre mojado" en lo que tiene que ver con las decisiones del Gobierno respecto de la Comunitat Valenciana.

En ese sentido, se ha referido al "nefasto" reparto del fondo de 16.000 millones del Gobierno a las Comunidades Autónomas, en lo que la Comunitat "se ha vuelto a quedar a la cola" porque se suponía que "estábamos para pasar de fase".

"Que se aclaren. O pasamos de fase porque estamos mejor o bien se nos otorga una cantidad económica mayor para hacer frente a la COVID-19 pero lo que no vale es que cuando se habla de dinero estamos muy bien y cuando se habla de pasar de fase, no sabemos por qué motivos, no estamos bien", ha subrayado.

"Las dos cosas a la vez no pueden ser y las dos cosas a la vez hablan de una falta de transparencia y una falta de claridad de criterios", ha agregado y ha pedido al Gobierno que publique las valoración de Sanidad sobre los criterios para cambiar de fase".

"Si no estamos para cambiar de fase queremos saber con números por qué", ha resaltado y ha sostenido que "es el único mecanismo para generar confianza entre las administraciones y sobre todo, en la ciudadanía".

En su análisis, ha indicado que si el problema era la realización de test, lo deberían haber dicho antes para que Sanidad lo hubiera aplicado; si era el volumen poblacional, ha recordado que Sevilla y Zaragoza, como cuarta y quinta ciudades de España, tienen un área metropolitana "comparable a València"; y si fuera la movilidad, no entiende que se pueda cambiar de provincia en el País Vasco.

En cuanto a contagios, ha incidido en que por debajo "solo están las islas, Andalucía y Murcia y nada más" pero "muchas comunidades, mirando al norte, han pasado tranquilamente", algo a su juicio, "incomprensible".

"No podemos generar una expectativas que después no se cumplen porque se generan problemas económicos en muchos sectores", ha añadido. EFE