Ribó sobre la campaña de Díaz en la Comunitat Valenciana: "Es un compromiso y lo resuelve de forma razonable"

Entiende que UP-EUPV "también debe tener su presencia" y asegura que es "muy importante que saquen una buena representación en Les Corts"

El alcalde de València y candidato de Compromís a la reelección, Joan Ribó, ha asegurado que entiende la "situación compleja" de Yolanda Díaz --líder de Sumar-- "como vicepresidenta de Unidas Podemos" de cara a la campaña electoral del 28M en la Comunitat Valenciana donde se presenta, "por una parte", Unides Podem-EUPV y "por otra" Compromís. "Para ella es un compromiso que tiene que resolver y creo que la forma que plantea para resolverlo es razonable", ha valorado.

En estos términos se ha pronunciado Ribó este viernes, en declaraciones a los medios, tras conocerse que Díaz visitará la Comunitat Valenciana el 24 de mayo para estar apoyando al candidato autonómico Héctor Illueca (Unides Podem) en Alicante y el 25 en València en un acto organizado por la Comissió Ciutat-Port al que están invitados, entre otros, el propio Joan Ribó.

"Yo sé que ella es la vicepresidenta en un Gobierno por un partido (Unidas Podemos) y yo entiendo la situación compleja que tiene en estos momentos", ha señalado, y ha resaltado que el proyecto de la líder de Sumar es "un proyecto para elecciones generales". "Después del 28 de mayo será otra época y entonces hablaremos de otros temas", ha subrayado, y ha apostillado: "Ahora yo entiendo su complejidad".

Ribó ha insistido en que Yolanda Díaz "tiene que trabajar en sus coordenadas". "No es que me parezca bien ni mal; yo entiendo su situación", ha expresado, a la vez que ha sostenido que "en política es muy importante ponerse en el papel del otro". "En caso de que tú estuvieras ahí, ¿qué harías? Pues seguramente yo haría una cosa parecida porque la situación es complicada", ha planteado.

En esta línea, ha manifestado que le "satisface" y le "es muy grato" que Díaz "venga" para "analizar conjuntamente la situación del puerto" de València en un acto organizado por la Comissió Ciutat-Port, en el que, ha matizado, no será el único participante. "No, conmigo solo no, que yo sepa", ha agregado. De hecho, también está invitada la candidata de Unides Podem, Pilar Lima.

Preguntado por si su presencia junto a Díaz ha generado alguna tensión con Unides Podem - EUPV, el primer edil ha aseverado que no existe "absolutamente ningún problema". "Yo soy una persona razonable, sé que estamos en campaña electoral y entiendo que ellos (Unides Podem) también deben tener su presencia", ha remarcado, y ha reivindicado que le parece "muy importante" que la formación "saque una buena representación en Les Corts".

"Para mí una campaña electoral es como una carrera, entonces todo el mundo quiere llegar el primero", ha continuado, aunque ha asegurado que "no" ha notado "ningún codazo importante" por parte de los representantes de Unides Podem - Esquerra Unida. "Algunos otros sí que dan codazos peores, pero bueno, los soportamos", ha afeado.

Igualmente, ha reiterado que "no se ha generado ningún conflicto" con la formación. "Yo intento no entrar en conflicto en absoluto con Podemos, yo tengo buenas relaciones con la gente de Podemos; y Podemos está en alianza con Izquierda Unida, donde tengo muchos amigos", ha recalcado, a la vez que ha añadido que no sabe "si ellos tienen algún problema".

"MUY IDENTIFICADO"

Ribó ha asegurado sentirse "muy identificado" con las políticas impulsadas por Yolanda Díaz, por lo que considera "muy importante" su presencia en la Comunitat Valenciana. "Yo estuve en actos con Yolanda y ella ha estado aquí otras veces", ha remarcado, y ha destacado que comparte "muchos de sus planteamientos políticos y, sobre todo, de su forma de hacer política que se concreta en hechos que sirven para la gente".

"Eso es lo que más me gusta de Yolanda, que no se dedica solo a la filosofía política, sino que luego lo traduce en unas contrataciones. Por ejemplo, este mes aquí en València más de la mitad de los contratos ya son indefinidos; que lo traduce en ERTE en la crisis, que no nos producen el desastre de paro que tuvimos en el 2008", ha subrayado Ribó, quien ha concluido que estas cifras "son gracias a unas leyes que se han publicado que se han trabajado a partir del Ministerio" de Trabajo y Economía Social, con una "participación muy directa" de Yolanda Díaz.