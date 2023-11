Ribó: "Me quedaré en el Ayuntamiento una temporadita seguro, hasta cuándo no lo he pensado"

El portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Joan Ribó, ha asegurado este martes, con anterioridad al inicio del pleno de presupuestos, que se quedará en el consistorio "una temporadita seguro" aunque si bien ha admitido: "Hasta cuándo, no lo he pensado".

Así lo ha asegurado a los medios al ser preguntado por si este iba a ser su último pleno como portavoz, dado que la pasada semana se anunció que, tras el debate de presupuestos, dejaría la portavocía para que pasara a manos de la actual síndica adjunta, Papi Robles, e ir "poco a poco dando paso" a otros miembros de la coalición para ocupar cargos representativos y de responsabilidad.

Ribó ha subrayado que, además de este pleno, este miércoles se celebra el extraordinario sobre la ley de amnistía, por lo que no sabe si esta será el último o el penúltimo. "Si no es el último, será el penúltimo. Eso está claro", ha dicho el ex primer edil de València en los gobiernos de Compromís y PSPV, quien ha añadido que el jueves, viernes o próximo lunes presentará la baja como portavoz para pasar a ser solo edil.

"Creo que es un proceso lógico, es un proceso lógico de sustitución que, de alguna manera, ya teníamos previsto", ha dicho, y sobre si se quedará en el consistorio toda la legislatura, ha asegurado que seguirá "una temporadita seguro"." Hasta cuándo no lo he pensado. O sea, no lo he pensado, sinceramente", ha concluido.