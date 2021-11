Ribó pide compensaciones para garantizar la financiación de los ayuntamientos

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, se ha manifestado a favor de la modificación del Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), conocido como Impuesto de plusvalía municipal -declarado nulo por el Tribunal Constitucional- y pide compensaciones para garantizar la financiación de los ayuntamientos.

Ribó ha asegurado que este tributo estaba generando problemas en los ayuntamientos desde hacía tiempo, y espera que el nuevo decreto del Gobierno para regular su aplicación sea "justo", informa el Ayuntamiento.

"No es la sentencia del Constitucional, que dijo que ya está bien, sino que son varias sentencias anteriores, de hace un par de años, que ya decían que este impuesto no funcionaba adecuadamente y que había que retocarlo porque no era justo", ha explicado.

El alcalde considera asimismo que el contenido de esta carga contributiva y la manera de calcular el montante a pagar por la ciudadanía "ya hace tiempo que se tenían que haber modificado", aunque "más vale tarde que nunca", ha afirmado este lunes en declaraciones a los periodistas.

Ribó ha indicado que este asunto viene regulado por la Ley de haciendas locales, "y, por lo tanto, los recursos con los que los ayuntamientos se proveen a consecuencia de este impuesto, o vienen del impuesto en sí, o el Gobierno está obligado a compensar en los ayuntamientos".

Ha recordado que el Gobierno en 2003 abolió el Impuesto de actividades especiales para todas las empresas que liquidaban menos de un millón de euros, y tuvo que compensar a los ayuntamientos por este motivo, y este sería a su juicio un caso "totalmente similar".

Ribó se ha manifestado "satisfecho" porque finalmente se vaya a actuar para "enmendar los desajustes del tributo", y ha explicado que el Gobierno Municipal está a la espera de poder analizar adecuadamente la modificación que apruebe hoy el Consejo de Ministros.

Según se ha avanzado, la modificación establecerá dos métodos de cálculo, que permitirá que las persones contribuyentes puedan elegir entre los dos para aplicar el que más les beneficie: bien aplicar los nuevos coeficientes sobre el valor catastral en el momento del traspaso de la vivienda o la diferencia entre el valor de compra y el de venta.