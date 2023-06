Ribó defiende que deja el gobierno "con las manos limpias" y promete "luchar" ante "cualquier retroceso"

El ya exalcalde de València y portavoz de Compromís en el Ayuntamiento, Joan Ribó, ha asegurado que su formación deja el gobierno municipal "con las manos limpias" tras ocho años al frente del consistorio, ha prometido "luchar" ante "cualquier retroceso" y ha garantizado una oposición "clara y rotunda" en aquellos temas que "ponen en peligro los derechos de la ciudadanía", aunque se ha mostrado abierto a pactar "cuestiones positivas" para la ciudad.

Ribó, durante su intervención en el pleno de constitución y tras el nombramiento de María José Catalá como nueva alcaldesa de València, ha enfatizado en las "profundas diferencias" entre el PP y Compromís. Así ha garantizado que hará una oposición "clara y rotunda" en aquellos temas que "ponen en peligro los derechos de la ciudadanía".

"Lucharemos enconadamente ante cualquier intento de retroceso", ha advertido al PP, al tiempo que ha subratado que no es "precisamente un secreto" que la forma de concebir la ciudad de Compromís es "muy diferente" a la del PP. "A nadie le puede extrañar que haremos una oposición clara y rotunda en muchos temas, en todos los temas en que tenemos posiciones distintas", ha agregado.

No obstante, ha prometido que no harán una oposición "del no por el no por el mero hecho que ustedes son de derechas y nosotros de izquierdas", sino que "analizaremos cada uno de los temas y en función de si consideramos que es positivo para València o no actuaremos políticamente y por supuesto, emitiremos nuestro voto".

Ribó ha incidido en las diferencias entre el modelo de ciudad del PP y el de Compromís y ha dicho que son "múltiples y abundantes". "A los hechos nos remitimos al comparar la ciudad que el PP nos dejó hace ocho años y la que se encuentran hoy", ha argumentado.

"Las plazas, que cuando llegamos eran grandes rotondas para coches, han desaparecido del centro de la ciudad y de muchos barrios. Ahora son lugar de paseo para peatones, lugares de juego para niños y niñas, espacios públicos de convivencia para toda la ciudadanía", ha subrayado.

El hasta ahora alcalde ha defendido que en los últimos ocho años València se ha convertido en "la gran ciudad de España que más ha bajado la deuda, todo el contrario que hizo Catalá cuando fue alcaldesa de su pueblo, Torrent, que disparó la deuda municipal un 77% durante su mandato".

"GRANDES AVANCES"

El portavoz de Compromís per València ha enumerado los "grandes avances" de València en movilidad sostenible, con un "cambio de paradigma" que ha puesto "al peatón y la bicicleta al frente de las políticas públicas"; las "notables conquistas" en materia de servicios sociales, donde "se ha acabado con la lista de la dependencia"; derechos sociales y protección del medio natural, con una Albufera que "recupera los valores ambientales de los años 70"; o la proyección internacional de la ciudad con "las diversas capitalidades mundiales, culminadas con la Capital Verde Europea 2024 o lo Gay Games en 2026".

Por último, Ribó ha hecho referencia a "la ciudad que deja al PP": "Una València con las mejores cifras de creación de trabajo de los últimos 14 años y sin ningún caso de corrupción". "Sinceramente, nos sentimos orgullosos de la tarea realizada y sabemos que muchos ciudadanos se sienten como nosotros al tiempo que están muy preocupados por el futuro de la ciudad", ha añadido.

"Sí, nos sentimos orgullosos de estos pasos adelante de la ciudad y colaboraremos con el gobierno municipal si se continúa avanzando en esta dirección. Pero, quiero que lo tengan claro, lucharemos ante cualquier intento de retroceso", ha finalizado.