Ribó cree que Papi Robles "tiene madera" para ser la próxima candidata de Compromís a la alcaldía

El exalcalde de València y concejal de Compromís en el Ayuntamiento, Joan Ribó, ha considerado que la actual portavoz de la coalición en el consistorio, Papi Robles, "tiene madera" para ser la próxima candidata a la Alcaldía por parte de esta formación: "Va a ser una gran líder de la ciudad de València".

Para Ribó, Robles "es una organizadora, una persona súperdinámica" y de "una nueva generación" que "puede ser y va a ser una gran líder de la ciudad de València". "La idea está muy clara, que sea cabeza de cartel, efectivamente", ha asegurado.

Así lo ha asegurado Ribó en una entrevista con Les Notícies del Matí de À Punt recogida por Europa Press en la que ha explicado que todavía no tiene claro cuándo dejará su acta en el consistorio, pero ha admitido que "es probable que no acabe" la legislatura.

"Mi situación es de ir yéndome, y poco a poco me iré. Hemos hecho el cambio a Papi, que yo creo que ha sido fácil, y yo he intentado siempre ayudar", ha explicado. "Yo ya soy mayor, tengo 76 años. Cuando me presenté a concejal me había jubilado unos meses antes como profesor de instituto, y me sobraban los años ya para jubilarme", ha señalado.

Y es que, aunque esté el ejemplo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con 80 años, a Ribó no le gustaría "caerse de la escalera" como le ha pasado a este hombre. "Está muy bien la experiencia, creo que es importante mantenerla, pero se puede mantener y ayudar a una formación política desde muchos lugares. Yo he estado trabajando en política desde que tenía 18 años y hasta muy mayor no entré como diputado", ha señalado.

De hecho, ha comentado en tono distendido que desde que no es alcalde, le ha bajado la tensión dos puntos y que no echa de menos que el teléfono eche humo.

"SATISFACCIÓN" POR LA CAPITAL VERDE

Por otra parte, Ribó ha destacado que el estreno de la Capitalidad Verde Europea le genera un sentimiento de "satisfacción" ya que eso significa que "ha hecho muchas cosas y se compromete a hacer muchas más". De hecho, considera que es una idea de la "inmensa mayoría de los valencianos": "Cada uno con su talante, vamos en la misma dirección", ha señalado.