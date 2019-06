Ribó (Compromís), reelegido alcalde Valencia con los votos del PSPV

Joan Ribó (Compromís) repetirá como alcalde de Valencia, tras haber sido reelegido este sábado con el apoyo de los votos de los concejales del PSPV-PSOE, partido con el que negocia un gobierno de coalición pero con el que aún no ha cerrado ni el programa ni las concejalías.

Ribó ha expresado su deseo de que el gobierno que inicia en el Ayuntamiento de Valencia su segundo mandato en coalición con el PSPV "colabore" con la oposición, atienda a los partidos sin representación y "gobierne para todas las personas" independientemente de a quien hayan votado.

El alcalde se ha manifestado así en su discurso tras ser reelegido por mayoría absoluta.

Tras constituirse la mesa presidida por Ribó como miembro de más edad (71), los concejales electos han jurado o prometido su cargo en castellano o valenciano, y han recibido el cordón de concejal antes de darse por constituida la Corporación, en la que por primera vez entra Vox con dos ediles.

En un acto al que ha asistido el president de la Generalitat, Ximo Puig, el reelegido alcalde, como ya hizo en 2015, ha devuelto la vara de mando al secretario porque, ha argumentado, "el autoritarismo no es su estilo".

"Este no será un gobierno de dos partidos. Quiero que sea también el gobierno con el que colabora la oposición, y el que atiende a los partidos que no han obtenido representación y, en definitiva, de todas las personas de Valencia, independientemente de la formación política a la que hayan votado. O si no han votado", ha sostenido.

Ribó ha reclamado "diálogo" para conseguir la ciudad a la que aspira y para la que quiere "contar con los grupos de gobierno de la oposición", cuya tarea ha definido como "clave en el buen funcionamiento de la democracia" y a la que ha pedido "dejar de lado los partidismos cuando tengamos que mirar por el bien de Valencia".