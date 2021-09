Ribó se compromete con los vecinos de Orriols a más policías y un equipo de servicios sociales específico

El alcalde de València, Joan Ribó, se ha comprometido con los vecinos del barrio de Orriols a destinar al barrio "una parte significativa" de los nuevos 57 agentes de Policía Local que se incorporarán al consistorio "en muy poco tiempo" y a formar un equipo de servicios sociales específico, después de los últimos problemas de convivencia y seguridad registrados.

Así lo ha explicado el primer edil tras la reunión que han mantenido durante la tarde de este martes concejales del equipo de gobierno con las asociaciones y entidades de Orriols para debatir las necesidades del barrio.

Durante el encuentro, el gobierno municipal ha propuesto a los vecinos una serie de medidas en los ámbitos de seguridad ciudadana, sanidad, urbanismo y educación, la creación de mesas de trabajo específicas sobre cada una de estas materias y convocar una reunión mensual con los vecinos para hacer un seguimiento de la situación.

En materia de seguridad, Ribó ha explicado que "ha habido el compromiso concreto de que los 57 policías que van a entrar en un periodo de muy poco tiempo se dediquen en una parte significativa a Orriols".

También ha indicado que el concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano, acordó en su reunión con la delegada del Gobierno, Gloria Calero, "introducir un par de grupos de la Policía Nacional para avanzar en esta dirección" y ayudar a la "pacificación y tranquilidad de los vecinos".

El alcalde ha precisado que los concejales presentes en la reunión han puesto sobre la mesa también otro tipo de medidas. En sanidad, se llevarán a cabo medidas para mejar la limpieza "porque hay determinadas plagas y falta de limpieza que están ocasionando problemas".han pasaod revista todos los concejales que etsbaan temas ha detsvaar_

Igualmente, se creará un equipo de servicios sociales específico para tratar los problemas del barrio. En educación, se va a "trabajar sobre todo el tema de la inasistencia a clase por parte de determinados niños y niñas en edad escolar", ha detallado Ribó.

Por último, ha anunciado medidas de tipo urbanístico como la mejora de la iluminación en algunos puntos del barrio o la bajada del carril bici en la avenida Hermanos Machado.

"La respuesta no es automñatica, es un proceso complicado", ha apuntado Ribó, quien no obstante ha aladido que se debe dar "una respuesta rápida". "Esperamos ver una mejora en el barrio, porque no es una medida solo policial, sino un conjunto de medidas que afectan a muchas concejalías".

Por su parte, la representante de Orriols en LLuita Mari Carmen Tarín ha afirmado que desde el Ayuntamiento "son conscientes y tienen muy claro cuál es el problema, y ese es el primer paso para solucionarlo".

Ha lamentado que se les haya trasladado que no se abrirá una comisaría policial "porque dicen que cuesta mucho dinero", pero ha valorado que Protección Ciudadana "se ha comprometido a que se mantendrá la presión policial mientras dure el problema y esos pisos sigan ocupados".

Sobre el resto de medidas, ha dicho que "toda piedra hace pared" y que no es que les parezcan mal "ni mucho menos", pero ha insistido en que "si no se soluciona el problema de raíz, esto no servirá para nada".