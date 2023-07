Ribera y Timmermans piden más ambición climática para rebajar las emisiones de CO2 y una transición ecológica justa

La UE y España creen que la COP28, cuyo presidente es climáticamente "ambicioso", será "la más significativa" desde la Cumbre de París

El vicepresidente de la UE para el Pacto Verde, Frans Timmermans, y la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, quieren aumentar la ambición climática internacional para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, mejorar la calidad del aire y frenar los efectos del cambio climático a través de una transición ecológica que debe ser "social" y "justa".

En una comparecencia conjunta ante los medios de comunicación en la segunda jornada del consejo informal de ministros de Medio Ambiente y Energía que la Presidencia Española de la UE celebra en Valladolid, Ribera ha manifestado que la próxima Cumbre del Clima de la ONU que se celebrará en poco más de cuatro meses en Abu Dhabi (COP28), será probablemente "la más significativa" desde la de 2015 en París porque en ella se actualizará la senda de descarbonización para "asegurar" que los objetivos del Acuerdo del Clima siguen siendo "viables" pero "sin descuidar a ningún sector".

Precisamente, a Valladolid se ha trasladado este martes el presidente de la COP28, el sultán de Emiratos Árabes Unidos, Ahmed Al Jaber, a quien, según ha explicado Ribera, los Veintisiete le trasladarán sus "impresiones, propósitos y objetivos de la UE" para asegurar la viabilidad del Acuerdo del Clima de París pero facilitando la posibilidad de que "todos los Estados miembro" de la Convención Marco de Cambio Climático contribuyan al esfuerzo global.

Para ello, Ribera, anfitriona en la reunión organizada por la Presidencia Española de la UE, ha apuntado la importancia de revisar la contribución de la energía a la reducción de emisiones "junto con los demás sectores" y concentrarse en el Pacto Verde Europeo acompañando con medidas a los sectores y grupos sociales afectados por la transición ecológica, que debe ser "justa". "No responder a tiempo es profundamente injusto", opina.

De ese modo ha valorado la importancia de la cita informal de Valladolid para los aspectos de clima, ya que asisten los ministros de los Veintisiete junto con Noruega, Islandia y Suiza quienes, junto a Al Jaber, podrán "actualizar el estado de la negociación".

La vicepresidenta ha elogiado a Europa que es sin duda "la que más ha hecho, más en serio y de forma más sistemática en materia climática" porque está convencida de que es la Agenda Verde es "la mejor" manera de responder a las necesidades de bienestar y seguridad de los ciudadanos, al progreso, a la viabilidad de los sectores económicos, de los sectores industriales y contribuir, en definitiva al proyecto de modernización del tejido industrial europeo.

"La descarcarbonización y la adaptación de los efectos del cambio climático, son las herramientas más importantes para la seguridad alimentaria, la seguridad hídrica y el bienestar de nuestros ciudadanos, las ciudades y, sobre todo, el mundo rural y la agricultura, que son los primeros afectados directamente por las terribles sequías, por las altas temperaturas, por la desertificación, por la incertidumbre con respecto a la disponibilidad de recursos o los parámetros del tiempo y de los fenómenos meteorológicos", ha valorado.

La vicepresidenta ha agradecido la presencia de Frans Timmermans a esta conversación "sumamente importante" y a un país "que conoce bien, que aprecia y que, sin duda le recibirá y le acogerá como se merece".

Por su parte, Timmermans ha coincidido con Ribera en la importancia de la cita de Valladolid para aunar la postura de los países de la UE de cara a la próxima Cumbre del Clima.

CONFIANZA EN LA COP28

A ese respecto, ha reflexionado que "en los últimos años, la Unión Europea ha sido siempre fundamental para llegar a un acuerdo en las reuniones de la COP" porque la unión de las posturas permitió negociar con una sola voz.

Timmermans augura que en la COP28 el mundo tomará nota de lo que se ha hecho para frenar el cambio climático "que no es suficiente" y de lo que aún se necesita, "que es más". Tras recordar que los países del G-20 son los responsables del 80 por ciento de las emisiones globales y por tanto, son ellos los que deben incrementar su ambición ha reclamado "más apoyo y cooperación global" con los Estados más vulnerables, que tienen "muy poca" responsabilidad en el emisiones y sufren las consecuencias del cambio climático.

"Hay países en el Pacífico que están literalmente, literalmente, bajo el riesgo de desaparición. Ellos necesitan nuestro apoyo y la cooperación global", ha subrayado.

Así, ha celebrado que recientemente viajó a China para "convencerles" en que trabajan "estrechamente" con la UE y que obtuvo una respuesta positiva, por lo que ahora cree que juntos y ahora que Estados Unidos está "en el barco" volverán a encontrar un camino juntos hacia Dubai.

Respecto a la próxima COP28, ha elogiado la presencia del sultán Al-Jaber en Valladolid para analizar con él cómo preparar la cita climática de final de año para "asegurar el éxito" y ha garantizado que la Unión Europea será "constructiva" y estará "unida" a la valoración del presidente de la Cumbre.

De Al-Jaber, Timmermans asegura que es "ambicioso" en la senda de descarbonización que quiere llevar adelante y que es "muy claro" sobre la necesidad de reducir los combustibles fósiles, un "elemento importante" para lograr la meta "cero", así como sobre otros aspectos cruciales como la adaptación, la financiación o los mecanismos de pérdidas y daños, por lo que ha declarado que es "optimista".

TRANSICIÓN JUSTA

Finalmente, el vicepresidente del Pacto Verde Europeo ha elogiado el trabajo desarrollado en los últimos años por Ribera para avanzar en una neutralidad climática que sea "justa" y que "no deje a nadie atrás". A su juicio, la política climática debe apoyar los cambios en la movilidad, en la energía, a las personas que tienen que prepararse y cambiar de trabajo porque la industria se está mudando a la economía circular.

"Esta operación si no está basada en la equidad, en la solidaridad, si no se combina con un plan de redistribución que asegure que todo el mundo está a bordo, fracasará"-- advierte Timmernans--. "En ese sentido, El Pacto Verde y las políticas sociales y justas son lo mismo".

La vicepresidenta ha remarcado las palabras de Timmermans para incidir en que la transición justa es "clave" y debe estar acompañada de políticas sociales, educativas, de incentivos regionales.

En definitiva, para Ribera "lo peor" es negar que la realidad está cambiando. "Es enormemente injusto y peligroso, oponerse a la realidad porque no me gusta. Es obvio que a nadie le gusta, que muchas de las cosas que afectan al clima y a los parámetros naturales nos inquietan, nos preocupan, pero la peor reacción es negar que está cambiando y no responder a tiempo. No responder a tiempo es profundamente injusto", ha apostillado.