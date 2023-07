Ribera tilda de "gran irresponsabilidad" la actitud de Feijóo: "Repiten sin pudor la misma estrategia de Trump"

PSOE Guadalajara ha celebrado este sábado en Marchamalo su tradicional 'Fiesta de la Rosa', un encuentro con la militancia con el que conmemorar el 85 aniversario de la fundación de la agrupación provincial, al que ha asistido la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, que ha tildado de "gran irresponsabilidad" la actitud de Alberto Núñez Feijóo por intentar "deslegitimar las instituciones".

"Ahora, sin ningún pudor, repitiendo palabra a palabra la misma estrategia que ya desplegó Donald Trump, quieren sembrar dudas con respecto a los procedimientos de elección en España", ha afirmado Ribera junto al secretario provincial del partido, Pablo Bellido y los candidatos al Congreso y el Senado por Guadalajara.

Ribera, además, ha recordado como en la capital provincial, también la organización socialista fue la fuerza que mayor número de sufragios obtuvo y "la coalición PP y Vox, a pesar de lo que diga el señor Feijóo, ha desplazado a la lista más votada".

Por esta razón, ha espetado al candidato popular a "presumir menos de lo que no hace y a ser más coherente con lo que se promete", así como le ha instado a que abandone el camino que está tomando en esta campaña: "no queremos mentiras, no queremos un paso atrás, sino que queremos compromiso y seguir yendo hacia delante".

Ribera ha destacado que el proceso electoral se está desarrollando de una forma "impecable y limpia", por lo que ha indicado al PP que "no se puede intentar sacar votos sobre la base de la mentira, generando odio y rabia porque es lo más peligroso que se puede hacer".

Por ello, ha subrayado la importancia de ser "extraordinariamente respetuosos" con la confianza que otorgan hacia las instituciones, la Constitución y hacia la "manera" en la que sus representantes defienden sus intereses.

"Toda esta polémica es pura basura que genera mucho daño y tiene consecuencias que van mucho más allá de un proceso electoral concreto. Pretenden minar la credibilidad y, como consecuencia, destruir la convivencia democrática, la paz social que necesitamos para seguir progresando", ha aseverado.

TRES DIPUTADOS EN GUADALAJARA

De su lado, Bellido, ha recordado que en la presente campaña electoral en la provincia solo se eligen tres diputados. "Uno seguro es para el PSOE, otro es para el PP y, por tanto, hago un llamamiento para concentrar los votos en nuestro partido para que el tercer diputado no sea de Vox, sino que sea del PSOE porque es la única manera de contribuir a que haya un gobierno progresista en España", ha destacado el dirigente socialista.

Es más, ha puesto de manifiesto la necesidad de que se produzca una importante movilización el día de las elecciones para que prosiga al frente del Ejecutivo central un "gobierno de izquierdas" porque es la única opción de que "siga habiendo avances, igualdad, libertades y, por supuesto, servicios".