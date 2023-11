Ribera defiende la adaptación de Europa en el marco del cambio climático y aboga por afrontarlo como un reto

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el reto demográfico en funciones, Teresa Ribera, ha defendido las políticas en Europa de adaptación y de rehabilitación de la naturaleza en el contexto del cambio climático, ante el que ha puesto en valor afrontarlo como un reto en lugar de como una crisis.

En este sentido se ha pronunciado durante su intervención en el taller paralelo de Socialists and Democrats (S&D) 'Una estrategia global para una adaptación justa al cambio climático' al Congreso del Partido Socialista Europeo (PES) que tiene lugar en Málaga.

Ribera ha sostenido la importancia de rehabilitar la naturaleza y de invertir en la adaptación a distintos niveles, y en referencia a los socialdemócratas europeos, ha dicho que "tenemos que ser campeones si queremos ofrecer oportunidades a los ciudadanos sin olvidar los aspectos sociales".

"No hablamos solo de legislación y derechos, sino de salud y sanidad, modernización del tejido industrial, recapacitación de la mano de obra mediante educación y formación...", ha asegurado la vicepresidenta en funciones.

Ribera ha puesto como ejemplo de "puntos flacos" situaciones como las de aquellas personas que no tienen pólizas de seguros para afrontar pérdidas causadas por los efectos del cambio climático o aquellas que no tienen acceso al agua potable; y ante ello ha apostado por "ser más eficaces y efectivos organizándonos muy bien, trabajando con mucho celo porque todo esto va a tener un impacto social".

En este punto, se ha referido al próximo ciclo económico y ha señalado que los socialistas europeos deben explicar a los ciudadanos que "las oportunidades son enormes" y ha defendido que ante los retos que plantea el cambio climático hay que hablar de "adaptación y mitigación". "Como activista defiendo que hay que ponerse manos a la obra", ha dicho en otro momento de su intervención.

"Tenemos que invertir para garantizar que los flujos económicos creen bienestar y que todos tengan acceso a la riqueza creada", ha sostenido Ribera, que ha puesto como ejemplo de adaptación la creación de nuevos tipos de viviendas que puedan soportar mejor los efectos del cambio climático.

La ministra en funciones también ha mantenido que Europa tiene que comprometerse con crear desarrollo y resiliencia para los efectos del cambio climático tanto en Europa como en el resto del mundo.

Preguntada por una alianza con los verdes, Ribera ha dicho: "No podemos llamarnos socialdemócratas si no somos verdes"; y ha dejado la puerta abierta a que los verdes busquen puntos de encuentro tanto con los socialdemócratas con los grupos conservadores. "Sí, tenemos que trabajar con los verdes, pero esa no es una respuesta única", ha dicho.

También en el turno de preguntas, ha defendido su activismo y ha asegurado, al respecto, que "el enfado de los jóvenes es oportuno": "Las leyes naturales no esperan".

Ribera ha sostenido que la Unión Europea ha sido la región que más ha contribuido al mecanismo para luchar contra el cambio climático internacional, que se debe seguir en esta línea. "Tenemos que reorientar todos los flujos financieros y abrir un debate al respecto", ha dicho, a la vez que ha defendido que los socialdemócratas tengan propuestas que interpreten mejor en qué consisten los problemas y ofrecer una respuesta.

IRATXE GARCÍA CRITICA A LA DERECHA

Este taller en el que ha participado Ribera ha contado con la introducción de Iratxe García, presidenta del Grupo de los Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo, quien, en clave nacional, ha criticado a PP y Vox por negar la realidad de los efectos del cambio climático.

"Desde los ayuntamientos y las comunidades autónomas donde gobiernan difunden bulos medioambientales, retrasan la implantación de zonas de bajas emisiones, eliminan carriles bici y rechazan las políticas de la Unión Europea", ha criticado.

Ha acusado a estos partidos de ignorar que "el precio de no actuar para frenar el calentamiento global es ya superior al coste de combatirlo"

"Los socialdemócratas seguiremos apostando por las energías renovables, por el autoconsumo, por la electrificación del transporte y por la rehabilitación y eficiencia energética", ha dicho.

García se ha dirigido a la ministra para asegurarle que tiene a su lado al grupo socialdemócrata para concluir la reforma del mercado eléctrico y reducir los precios de la electricidad. Y también le ha dado la enhorabuena a Ribera por el cierre de los trílogos de la ley de restauración "que también ha sido una bandera para nuestra familia política y donde hemos demostrado que las cosas se pueden hacer mucho mejor".

Ha puesto en valor la ley de restauración y la ley de calidad del aire porque "mientras hay gobiernos conservadores que están aceptando, que están negociando y que están trabajando por conseguir estos acuerdos, tenemos un grupo popular en el partido, en el parlamento europeo torpedeando, llenando de bulos y realmente atacando lo que es el corazón de este 'Green Deal' que hemos impulsado".

Ha acusado a la derecha y la extrema derecha de pretender ganar votos con "una falsa defensa de los agricultores y de las comunidades rurales y no han dudado en recurrir a una estrategia de mentiras para eludir las certezas científicas y posicionarse en el negacionismo".