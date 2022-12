Ribera cree ya se ha explicado bien la reforma de la pena de malversación

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha manifestado que en la rebaja de la pena por el delito de malversación se ha explicado "bien" lo que se pretende, adecuándola a los parámetros más habituales y frecuentes en los países de nuestro entorno.

Ribera, preguntada por la postura de Unidas Podemos, que no firmará la enmienda para rebajar la pena por el delito de malversación, que han acordado el PSOE y ERC, ha señalado que evidentemente se sancionará y se mantendrá una referencia en el Código Penal, que diferencia entre las distintas actuaciones relacionadas con la malversación.

Unidas Podemos han confirmado que ellos "no han formado parte del acuerdo" para reformar el delito de malversación" al insistir en que no están seguros de cómo será "la futura aplicación del nuevo delito por parte de los jueces", ya que podría tener efectos en casos de corrupción, y por eso no van a firmar la enmienda.

La vicepresidenta tercer ha participado este lunes en el acto de inauguración de la Semana de los Derechos Humanos, organizada por el Instituto de Derechos Humanos, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia.