Ribera acusa a Vox de “populismo” y “bochorno” sobre la España despoblada

La ministra para el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha acusado hoy a Vox de "populismo" y "bochorno" cuando hablan de la España despoblada, cuyo problema de desigualdad por el envejecimiento y la falta de servicios, ha dicho, se resuelve con medidas concretas y no bajando impuestos a las élites.

Ribera, vicepresidenta Tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha respondido hoy en el Congreso a una interpelación de la diputada de Vox Georgina Trías sobre las medidas del Gobierno para acabar con la despoblación.

Trías ha dibujado en su intervención un paisaje desolado en la España Vacía, con alusiones a esa España abandonada a un silencio sepulcral, sin niños y con los ancianos en casa, que se encuentra en una gravísima situación demográfica, naciendo dos o tres niños menos de las personas que mueren.

Es la España abandonada por el PSOE y el PP, donde sin crecimiento demográfico no hay crecimiento económico: Castilla y León, cuna de nuestra historia, es líder en despoblación, desde que ustedes gobiernan, señores del PP, es la principal zona expulsora de personas cualificadas de toda España, la segunda región más envejecida de Europa después de Asturias, ha explicado.

Y ha centrado buena parte de su intervención en la exigencia de medidas de apoyo a la familia, poniendo de ejemplo a Hungría, donde, según afirma, cuando un ginecólogo informa de un embarazo lo hace de forma festiva y no preguntando a la mujer si quiere tenerlo.

En Hungría, ha dicho, ha subido la natalidad gracias a las políticas que la apoyan, una frase con la que ha aludido de manera indirecta al ultraconservador presidente actual de este país, Víktor Orbán.

En contraste, el Gobierno está sometido a los dictados de las agendas globales, la Agenda 20-30, y no entiende que debe proteger a la familia. Nos dicen que para frenar el cambio climático la solución es tener menos hijos. Los españoles queremos pueblos llenos de niños, no de lobos, no pueblos desolados, sino llenos de jóvenes con trabajo.

La ministra de Transición Ecológica ha asumido la gravedad del problema de la despoblación, pero ha querido dejar claro que es precisamente este Gobierno el que ha puesto en marcha soluciones a uno de los problemas más grandes que sufrimos, que requiere un diagnóstico serio, orientado a pensar en aportar oportunidades para la igualdad y la mejora de los servicios.

Este Gobierno asume la tarea que dejó sin cumplir el anterior gabinete de Mariano Rajoy y ha puesto en marcha una política de estado contra este reto, ha señalado antes de aludir a que usted no habla de igualdad de oportunidades, sino ridiculiza hasta el bochorno la situación en la que viven las personas en los pueblos. Esto no ser resuelve bajando los impuestos a la élite más rica, ni con soflamas populistas sobre cuántos niños ha de tener una mujer.

Hay que apoyar al sector primario, pero también los servicios, sin populismos, con recursos y participación institucional, ha explicado.

Nadie como España ha vivido esta situación sangrante que padece la España interior, en especial Castilla y León, que es consecuencia de un modelo económico y territorial sesgado que hay que revertir, ha dicho la ministra.

Luego ha recordado la inversión del Plan de Recuperación y la agenda contra el reto demográfico acordada en la Conferencia de Presidentes de Salamanca.

Hemos aprobado un plan de 130 medidas contra el reto demográfico, con una inversión superior a los 10.000 millones de euros, ha señalado, una cantidad equivalente a la suma de las transferencias del Estado entre 2011 y 2020 a los ayuntamientos menores de 5000 habitantes o a la suma de las transferencias de las autonomías en ese mismo período, ha explicado.