Ribera, abierta a pasear con Almeida por el "Wanda Metropolitano" para abordar la tala: "Hablando se entiende la gente"

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, se ha ofrecido a pasear con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, para abordar la tala de árboles en la capital española.

"A ver si logramos ir a la Plaza de Santa Ana con árboles que no se toquen, al Paseo del Prado o si él lo prefiere al Wanda Metropolitano (actualmente Cívitas Metropolitano), no tengo inconveniente. Hablando se entiende la gente", ha señalado este jueves la ministra en una entrevista en 'Al rojo vivo', recogida por Europa Press.

La responsable de Transición Ecológica y Reto Demográfico considera que "la gente lo que necesita es ver a las administraciones trabajando y resolviendo problemas y no insultándose o provocando" como ocurre, a su juicio, "en demasiadas ocasiones".

Ribera envió una carta a Almeida en la que instaba al alcalde de Madrid a paralizar la tala de arbolado por "quebrantar la tutela y protección del patrimonio cultural de la ciudad y tiene consecuencias negativas frente a los efectos del cambio climático para el bienestar de los ciudadanos".

La tala de árboles en la ciudad de Madrid es un tema que tiene a la ministra "disgustadísima" ya que, en sus palabras, los árboles "son fundamentales" en los entornos urbanos y "no es posible sustituir un árbol maduro con una dificultad para ser trasplantado por árboles pequeños y jóvenes" algo que es "especialmente dramático" en zonas donde es difícil garantizar un crecimiento rápido de estos árboles.

Para la vicepresidenta tercera del Gobierno, la "gran polémica" fue que el Ayuntamiento de Madrid "prefiriera talar una arboleda madura a cortar durante un año la circulación al tráfico en una calle lateral", por lo que ha pedido a Almeida que explique si existen o no alternativas a esta tala de árboles.

Respecto a las declaraciones del dirigente madrileño sobre la sensibilidad de la ministra con los árboles que tala el Ayuntamiento pero no con los que tala el Gobierno en Madrid, Ribera ha puntualizado que ha trasladado al alcalde que no tiene "problema en hablar de todo porque se trata de analizar si existen o no alternativas y motivar por qué se hacen o no se hacen".

"Me gustaría sentarme con él para hacer una valoración sobre si necesitamos una normativa básica para la protección del árbol urbano", ha concluido la ministra.