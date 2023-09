Ribas asegura "no tener conocimiento de ninguna rebelión" de regidores de Vox en la Part Forana

La portavoz de Vox en el Parlament, Idoia Ribas, ha señalado que "no tiene conocimiento de ninguna rebelión" de los regidores de la formación en la Part Forana.

Así lo ha indicado la representante parlamentaria durante una rueda de prensa ofrecida este lunes, al ser interrogada por una supuesta próxima salida del partido de algunos cargos electos en los municipios de Mallorca.

Ribas ha recalcado que tras seis años como vicepresidenta de Vox en Baleares, ahora se dedica en "exclusiva" a su labor parlamentaria, y su puesto lo ha ocupado el portavoz de Vox en Palma, Fulgencio Coll.

"No tengo constancia de lo que se ha publicado en los medios de comunicación y no formo parte de la estructura orgánica el partido, por lo que no me corresponde comentar estos temas que desconozco, incluso su veracidad", ha argumentado.