Reyes (Vox) señala que el bipartidismo "no representa la pluralidad" y pide debatir sobre "problemas reales"

La candidata número uno de Vox Sevilla al Congreso de los Diputados, Reyes Romero, ha señalado este miércoles que el bipartidismo "no representa la pluralidad de España", al tiempo que ha reclamado debatir "sobre los problemas reales de los españoles, frente al interés partidista y electoral de los dos grandes partidos", en clara alusión a PSOE y PP.

Romero, tras un paseo electoral por calles de Los Remedios, acompañada por representantes de las candidaturas al Congreso y Senado de su formación, ha afirmado que "detectamos una distancia enorme entre la realidad política que viven los españoles, en este caso los sevillanos, y el interés de determinados partidos y medios por el regreso del bipartidismo", tal como destaca Vox en una nota de prensa.

"Lo comprobamos en el reciente 'cara a cara' entre los candidatos del PSOE y del PP y de manera muy descarada desde hace meses", ha añadido Romero. La candidata de Vox ha apuntado que los sevillanos "parecen ser muy conscientes de que el enorme retraso de la provincia en materia de empleo, infraestructuras, seguridad o educación tienen un claro responsable y es precisamente el bipartidismo, que no representa la pluralidad de España".

"Atresmedia nos ha excluido del debate (del pasado lunes); sin embargo, no dejaron de hablar de Vox. Intentó demonizar a nuestra formación, incluso, la moderadora cuando en una de sus preguntas 'mintió sobre un minuto de silencio por una víctima de violencia doméstica y dijo que muchas mujeres tienen miedo a Vox'. A lo que tienen miedo muchas mujeres es a los más de 100 violadores que este Gobierno ha sacado a la calle", ha enfatizado Romero.

En opinión de la cabeza de lista de Vox por Sevilla, la mayoría de grandes asuntos que preocupan a los españoles "no fueron ni siquiera mencionados por los grandes partidos. No se habla de seguridad y fronteras; no se habla de agua, ni de agricultura, ganadería o pesca; no se habla de despoblación; ni de la Agenda 2030 que nos empobrece; tampoco de la educación de calidad y en español o de cómo regular lo que las multinacionales hacen con nuestros datos personales".

Por último, Romero ha recordado que a la provincia de Sevilla "nunca le ha ido bien con el bipartidismo, sino todo lo contrario. Por eso, desarrollaremos políticas inéditas en Sevilla en los últimos 40 años para salir del subdesarrollo en las infraestructuras, de la inseguridad en nuestras calles, de empleo, y de oportunidades para nuestros jóvenes", ha concluido.