Reyes (PSOE) califica de "desastrosa" para la provincia los tres años de gestión del Gobierno andaluz

A dos días de que se cumplan tres años de la investidura de Juanma Moreno, el secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, ha calificado de "desastrosa" la legislatura, con un gobierno que ha desplegado una gestión "muy de derechas" y en la que ha primado el "sálvese quien pueda".

En clave provincial, el líder socialista ha criticado en rueda de prensa que han sido tres años en los que "se han desenmascarado todas esas promesas que han quedado en nada", tres años "sin los cinco planes que Juanma Moreno "prometió" a la provincia de Jaén, "sin rastro de los 800 millones de euros que anunció, sin un solo kilómetro de autovía, sin un solo empleo de los 46.000 que prometió, sin Puerto Seco de Linares, sin las áreas logísticas de Andújar y Bailén".

A ello le ha sumado que se sigue sin acceso a Geolit por la autovía, "sin tranvía de Jaén, sin Ciudad Sanitaria, sin los 20 millones de euros que había para modernizar el Complejo Hospitalario, sin Ciudad de la Justicia, sin ampliación del suelo industrial en Martos, sin conexión de polígonos en Alcalá la Real y sin un solo camino rural arreglado".

Reyes ha apuntado que en esta pandemia, Andalucía "ha acusado la falta de liderazgo de la Junta", porque su presidente "se ha escondido, ha renunciado a sus obligaciones y se ha dedicado a culpar de todo al Gobierno de España y a descargar sus responsabilidades sobre los ayuntamientos".

De hecho, según el dirigente socialista, la Junta "ha renunciado a ejercer como autoridad sanitaria, escurriendo el bulto para no tomar decisiones y lanzando la pelota al tejado de los ayuntamientos", como cuando "delegó la responsabilidad sobre los ayuntamientos para decidir sobre cotillones o cabalgatas de reyes magos". "Ahora vendrán los carnavales, la Semana Santa o las fiestas locales y la Junta no da instrucciones precisas ni mantiene diálogo alguno con la Federación de Municipios", ha dicho Reyes.

Ha añadido que "el colmo de esta indolencia de la Junta" se ha producido ahora "al trasladar la responsabilidad" en el control de los contagios "a las propias familias", a las que aconseja que "no vayan a los centros de salud y que si tienen síntomas que tomen la decisión de aislarse y, si quieren, se hagan un autodiagnóstico", una dejación de funciones que ha tachado de "tremenda".

Reyes ha indicado que al margen de la pandemia lo que ha estado ocurriendo estos tres años ha sido "muy grave", con una Junta "haciendo el caldo de cultivo para que crezca el negocio privado".

"Estas navidades la Junta se ha superado. Colas en las puertas de los centros de salud, urgencias saturadas, retrasos con las PCR, recortes en Pediatría en la capital y en otros puntos de la provincia, profesionales agotados y usuarios indignados. Ésta es la consecuencia de despedir a 8.000 sanitarios", ha dicho.

A esto le ha añadido el aumento de las listas de espera para operarse en el Hospital de Jaén, la pérdida de especialistas en Andújar y Sierra de Segura, las citas en los hospitales para verano de 2023, la derivación de pacientes a la privada o el Hospital de Cazorla que sigue "infrautilizado".

Ha manifestado que también han sido tres años de retroceso para el empleo, tras el "recorte" a Jaén 17 millones de euros en los planes de empleo y de haber "reducido a la mitad" los técnicos del Programa Orienta, con una treintena de municipios que "van a perder este unidad tan importante para la inserción laboral de los desempleados".

Igualmente, ha reprochado a Juanma Moreno "el desprecio" a los alcaldes y alcaldesas de la provincia, a los que ha tenido "desinformados, sin transparencia, sin diálogo y sin recursos extraordinarios".

Reyes ha insistido que Andalucía y la provincia de Jaén en particular "no puede permitir un gobierno que ataca a los servicios públicos". En este sentido, ha defendido la necesidad de "un gobierno progresista con un presidente como Juan Espadas", que ponga "el interés general de Andalucía por delante de todo, que recuperará esos servicios públicos y que trabajará para resolver los problemas de la gente, no para creárselos ni para causarles sufrimiento, que es lo que está haciendo el PP".