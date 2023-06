Reyes Maroto llama al "voto útil" alrededor del PSOE y vería positiva "una única fuerza" a su izquierda

La candidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid, Reyes Maroto, ha llamado al "voto útil" alrededor de los socialistas en las elecciones generales anticipadas del 23 de julio y vería positivo que hubiera "una única fuerza" a su izquierda porque ello "facilitaría conformar gobierno".

"Si realmente lo que queremos es mantener un gobierno progresista, el voto al PSOE se configura como el voto útil, aquel que tiene que congregar a la mayor parte de los españoles", ha lanzado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.

Maroto ha fijado como principal misión movilizar al electorado de izquierdas y, especialmente, el del PSOE, sobre el que ha asegurado que ha hecho "autocrítica". Ha reconocido que en la campaña hacia el 28 de mayo hubo "desgaste" ante el marco nacional con polémicas como la inclusión de condenados de ETA en las listas de Bildu o con los supuestos votos comprados, un ruido que "el PP quería incorporar y lo consiguió".

Eso implicó, según la socialista, que hubiera gente que "no fue a votar" porque consideraban ya que "las elecciones estaban perdidas". "Esto no lo podemos permitir el 23 de julio, porque las elecciones no se pierden hasta el último voto que se cuenta. Cada voto es importante y son los votos que se pierden los que van a determinar la configuración de los gobiernos", ha advertido.

Asimismo, ha afeado a los 'populares' que tras cuatro años pidiendo una convocatoria adelantada de elecciones, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asume "en primera persona" el resultado y anticipa los comicios "se quejen".

Sobre sus oponentes directos, ha alertado de que ya se conoce su programa electoral, que es "desmantelar toda la España de derechos y progreso" y entiende que es por eso por lo que los votantes deberían entregarle a los socialistas unos "buenos resultados" que permitan continuar la senda comenzada hace 5 años en la moción de censura que derrocó a Mariano Rajoy e instaló a Pedro Sánchez en La Moncloa.