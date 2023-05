Reyes (ACA) cree que las lluvias de este puente "dan un margen de un par de semanas" de reservas

Plaja afirma que el Govern tiene la "mano tendida" para un acuerdo amplio por la sequía

El director de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Samuel Reyes, ha afirmado que las lluvias registradas estos días del puente de 1 de mayo dan "un margen de un par de semanas" de reservas de agua ante la sequía, y que permiten que la entrada en situación de emergencia prevista para agosto o septiembre se pueda atrasar unas dos semanas.

Lo ha dicho en rueda de prensa este martes, tras la reunión del Consell Executiu, en la que ha informado que las lluvias de este fin de semana se concentraron en las cuencas internas catalanas y las del lunes en la zona del Vallès y el Maresme (Barcelona).

Por el contrario, ha señalado que en la zona del Ebro la pluviometría estos últimos días ha sido "prácticamente nula, y en algunos puntos fue de 0".

Reyes ha valorado positivamente estas lluvias ya que se han incorporado "entre 2 y 2,5 hectómetros cúbicos de agua" en el sector del Ter-Llobregat, y ha insistido en que la voluntad es llevar a cabo medidas quirúrgicas --en sus palabras-- para evitar restricciones de agua mayores.

"Si tenemos estos episodios, quiere decir que la entrada en emergencia se atrasaría más, ya que el terreno queda un poco húmedo y permite cierta maniobra", ha remarcado.

Ha insistido en que estas lluvias son "positivas pero aún insuficientes" porque se necesitarían lluvias durante todo el mes de mayo para salir de la situación de excepcionalidad y que, a parte de los embalses, se beneficien todos los municipios que dependen de la pluviometría.

"CIERTO ALIVIO"

Por su parte, Plaja ha valorado las lluvias de estos días como un "cierto alivio" en algunos puntos de Catalunya y cree que han servido para minimizar la falta de agua en bosques y terrenos de Catalunya.

"Si bien no ha servido para mejorar la capacidad de los embalses, sí que ha servido para minimizar temporalmente el estrés hídrico. Pero aún no es suficiente: no es solo un problema la falta de lluvia, sino que el estrés hídrico también es debido a la elevada temperatura registrada", ha añadido.

Sobre los acuerdos de la cumbre de la sequía, Plaja ha afirmado que continúan los contactos con los grupos y que la voluntad de la Generalitat es llegar a un acuerdo amplio, y ha reiterado la "mano tendida por parte del Govern".