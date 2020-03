El Rey visita el hospital de campaña de Ifema y otras noticias del jueves

La actualidad política no se ha parado pese al coronavirus SARS-CoV-2, de hecho, casi toda ella gira en torno a la evolución de la enfermedad en nuestro país, las medidas que se están adoptando para conseguir frenarla y el confinamiento o cuarentena que en más de una ocasión, los inconscientes, intenta saltarse. Y ya superamos los 4.000 muertos.

De madrugada se aprobaba en el Congreso de los Diputados la prórroga 11 días más, hasta el 11 de abril, del estado de alarma. Pedro Sánchez conseguía el apoyo de la oposición, no así de sus socios independentistas. El líder del PP, Pablo Casado, que sí se ponía del lado del Gobierno, dejaba este mensaje en la tribuna de oradores: "Tiempo tendremos de pedirle responsabilidades, no lo haremos ahora".

Lo último de este jueves es la visita del Rey, Felipe VI, al hospital levantado por el Ejército en IFEMA, en Madrid y el alta de la vicepresidenta Carmen Calvo, positivo por coronavirus. Algunos se preguntan, ¿ya se ha curado? o ¿Sánchez pretende evitar que Pablo Iglesias tome las riendas del país si le pasa algo?

Carmen Calvo recibe el alta aunque seguirá con el tratamiento en su domicilio

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha recibido este jueves el alta hospitalaria aunque deberá mantener el tratamiento por coronavirus en su domicilio, según han informado fuentes del Gobierno. El equipo médico que la está tratando por COVID-19 considera que la evolución de su estado de salud es positiva y no necesita mantener la hospitalización.

Por prescripción facultativa, seguirá el tratamiento médico necesario en su domicilio, manteniendo el aislamiento. Carmen Calvo lo anunciaba así en sus redes sociales.

A la espera de que el BOE publique la ampliación del estado de alarma, otra ministra, la titular de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, habla este jueves de guerra, de guerra por el material sanitario tan necesario.

Aguirre, en COPE: "Yo construí 12 hospitales públicos en Madrid y el PSOE dijo que no eran necesarios"

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que se encuentra convaleciente porque también se ha visto afectada por la COVID-19, al igual que su marido, que como ella mismo ha dicho: "se ha llevado la peor parte", ha concedido su primera entrevista tras abandonar el hospital a "Herrera en COPE". A lo largo de la charla con Carlos Herrera, Aguirre, ha contestados a todos aquellos que la acusan de expoliar la sanidad pública que durante su etapa al frente del Gobierno madrileño.

Tras bromear sobre sus siete vidas -como los gatos-: "El helicóptero, el cáncer, el atentado de Bombay... y ahora el coronavirus. Todavía me quedan tres vidas si hacemos caso a las siete vidas de los gatos"; Esperanza Aguirre ha enumerado los hospitales que se construyeron en la Comunidad de Madrid durante su presidencia, "En mi etapa construí 12 hospitales públicos. A estos señores no les gusta lo privado y quieren nacionalizarlo todo y convertirnos en Venezuela".

Herrera, al Gobierno: "¿No decíais que el machismo mataba más que el coronavirus?"

En su editorial de este jueves, 26 de marzo, Herrera nos ha pedido que no culpemos al Gobierno de la epidemia, "El PSOE, el Gobierno, Podemos no son los inventores del virus ni los culpables de la llegada del virus a España como Rodríguez Zapatero no fue el culpable de la caída de Lehman Brothers. Otra cosa es cómo se hayan gestionado estos asuntos, que seguramente tienen algún aspecto muy mejorable".

Sobre esa gestión y el apoyo que reclamaba Pedro Sánchez en el pleno de la prórroga del estado de alarma en el Congreso, y que le negaron sus socios independentistas, Carlos Herrera decía esta mañana: "Vaya, hombre, lo que son las cosas. También le recordaron el tono que el utilizó con el Gobierno en una situación, el brote de ébola, que distaba, que no tenía nada que ver con la gravedad de esta. Y le recriminaron la actitud de la parte podemita de su Gobierno, de todos estos charlatanes, empezando por el charlatán mayor de la coleta, organizando protestas, caceroladas contra el jefe del Estado, lanzando soflamas ideológicas contra el sector privado habiendo lo que había. El pleno de ayer es el anuncio de la legislatura que le espera a este Gobierno cuando todo esto haya pasado porque son muchas preguntas sin respuestas que se reducen a una sola: ¿Por qué España está siendo golpeada como ningún otro país desarrollado a excepción de Italia? ¿Por qué tenemos las cifras que tenemos de muertos? ¿Por qué el descontrol de medios?".

La foto hecha a Ábalos en el Congreso que ha desatado una oleada de indignación

El ministro de Transportes se ha convertido en el miembro del Gobierno más controvertido. Primero fue el Delcygate y cuando aún no se han apagado las críticas sobre aquel encuentro con la política venezolana en el aeropuerto de Madrid -críticas aletargadas por el coronavirus-, su actitud en el pleno del Congreso de los Diputados, a carcajadas con la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, ha enervado a los ciudadanos en las redes sociales. Un tuitero se imaginaba así el diálogo entre los misnistros:

"-Ábalos ¿crees que nuestros votantes se creerán eso de que los casos aumentaron drásticamente el 8 de marzo por la noche?

-Yolanda, que les dije que Delcy había cambiado de terminal en Barajas sin tocar suelo español...

-Jajaja

-¿Y lo del negativo no concluyente?

-Para, por favor"

La mayoría de mensajes coinciden en señalar el número de muertos y contagiados que la pandemia del coronavirus ha dejado hasta ahora en nuestro país y a contrastar esos datos con la falta de compostura exhibida este miércoles por el titular de Transportes.

Duras críticas a la gestion de Pedro Sánchez sobre el coronavirus en 'The Guardian'

El rotativo británico considera que el Gobierno español ha reaccionado tarde y mal a la crisis sanitaria. En un artículo muy crítico se pregunta: "¿Cómo obtuvo España su respuesta de coronavirus tan mal?" y lamenta que nuestro país se hay convertido en uno de los epicentros de la pandemia.

'The Guardian' considera que la proximidad de España con Italia no puede servir de excusa, ya que entre ambos países no existe una frontera terrestre. "Francia, Suiza, Austria y Eslovenia están más cerca que Italia y están mucho mejor" que España, señala el artículo.