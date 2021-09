El Rey pide ante González y Rajoy defender todo lo conseguido en democracia

El rey ha pedido este miércoles ante dos expresidentes del Gobierno, Felipe González y Mariano Rajoy, defender los derechos, libertades y convivencia conseguidos en democracia frente a cualquier amenaza que pueda poner en riesgo esas conquistas.



La jornada inaugural del III Foro La Toja-Vínculo Atlántico ha sido el escenario de esa llamada de Felipe VI a proteger los valores democráticos.



Por tercer año consecutivo el monarca ha presidido la apertura de este foro de reflexión que aborda durante tres jornadas una serie de debates sobre economía y relaciones internacionales, entre otros asuntos, y que ha contado con la presencia de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño; el titular de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.



Novedad de este año ha sido la entrega por parte del rey del primer premio del Foro La Toja-Vínculo Atlántico al exsecretario general de la OCDE Ángel Gurría, quien ha agradecido la distinción y ha tenido una intervención en la que ha hecho una cerrada defensa del multilateralismo.



A ello se ha referido también don Felipe en su discurso inaugural, en el que ha señalado que la sociedad internacional está siendo testigo de numerosos cambios en el orden geopolítico global "que generan una mayor incertidumbre y una mayor dificultad en la gobernanza de todos los niveles".



"Por eso el aislacionismo no es una buena opción", ha añadido para recordar después que los analistas advierten de que en la actualidad hay una erosión del multilateralismo, el retorno de las tendencias proteccionistas, el poder de las técnicas de desinformación, la volatilidad del orden internacional o el decaimiento de los valores tradicionales.



Frente a todo ello ha considerado que es cuando más hay que hacer "para defender la libertad y los valores que nos han permitido la democracia" y más hay que avanzar en la construcción de sociedades abiertas.



"Lo conquistado en derechos y libertades, en seguridad, en convivencia y en oportunidades debe prevalecer frente a cualquier amenaza que pueda poner en riesgo lo que tanto costó alcanzar. No podemos permitir -ha añadido- que se asiente una percepción accidental o coyuntural de esas conquistas".



Testigos en primera línea de esa llamada a la defensa de los valores democráticos han sido González y Rajoy, que en la jornada del jueves protagonizarán en este foro un diálogo en el que analizarán, entre otros asuntos, la situación política y económica de España.



La llamada a defender la democracia ha sido compartida por Alberto Núñez Feijóo, quien, en su intervención, ha alertado de "los cantos de sirena" que emiten los "populismos" y que, a su juicio, "no cejan en el intento de hacer naufragar la nave de la democracia".



Felipe VI ha dedicado un capítulo de su alocución a las consecuencias de la pandemia para señalar que se está en un momento de esperanza gracias al proceso de vacunación y, en la recuperación, "es preciso ser especialmente sensibles y atentos con quienes peor lo han pasado".



Antes que el rey ha intervenido Nadia Calviño, quien se ha referido igualmente a la recuperación económica para reivindicar las medidas que ha adoptado el Gobierno de Pedro Sánchez para lograrla.



Una forma de superar las dificultades cuyo símbolo ha dicho que es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y que, en presencia de Rajoy, ha elogiado frente a la respuesta que se dio en España y en la Unión Europea a la última crisis financiera.



La vicepresidenta ha invitado a ser conscientes de la fortaleza que tiene España para afrontar su proceso de transformación.



"Es una oportunidad histórica. No es una exageración el decirlo", ha afirmado antes de apelar a la unidad y la armonía entre ciudadanos, territorios, agentes sociales e instituciones para conseguir esa transformación.



Por su parte, José Manuel Albares, en una mesa redonda sobre "El nuevo equilibrio geoestratégico" ha resaltado la trascendencia de la relación con América Latina y ha avanzado que esta región tendrá un lugar "preponderante y sustancial" durante la Presidencia española de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023.