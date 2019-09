El 'Rey del Cachopo' será examinado por una psicóloga para determinar si es agresivo

El Juzgado número 6 de Violencia sobre la Mujer ha acordado que César Román, el conocido como el 'Rey del Cachopo', sea examinado por una psicóloga dentro de las pruebas solicitadas por su defensa en los trámites para que el caso sea juzgado por un Jurado Popular de la Audiencia Provincial de Madrid, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

El acusado será juzgado en los próximos meses por la muerte de su novia, cuyo cadáver se halló el 5 de agosto de 2018 en una maleta en una nave del distrito de Usera. Se le detuvo en un bar de Zaragoza tras estar dos meses desaparecido. Desde el inicio de la causa, el empresario ha defendido su inocencia y ha insinuado que detrás puede estar una banda de narcotráfico.

El pasado junio, la juez informó a Román de los delitos de los que se le acusa tras concluir la investigación y acerca de que su caso será juzgado por un Jurado Popular al ser competente en los delitos de asesinato y homicidio. El fiscal pide que se le juzgue por homicidio, al igual que la acusación popular. Sin embargo, el abogado de la familia de la víctima califica los hechos como un delito de asesinato.

PLAZO PARA NUEVAS PRUEBAS

Fue entonces cuando se abrió un nuevo plazo para la presentación de nuevas pruebas, entre ellas una pericial psicológica reclamada por su defensa a la que se habían opuesto todas las partes, según las mismas fuentes.

Finalmente, la prueba fue instada por la Audiencia Provincial de Madrid. Fuentes jurídicas han señalado a Europa Press que la prueba está encaminada a valorar si se trata de una persona violenta y agresiva.

Por su parte, el abogado de la acusación particular ha solicitado nuevos testimonios como el de la mujer que visitó hasta en dos ocasiones a Román cuando estaba huido en Zaragoza. Al parecer, esta mujer no ha sido localizada y no se ha investigado quién puede ser, algo que podría tener relevancia en el caso.

De igual modo, el abogado de la familia de la víctima quiere tomar declaración a la dueña de la casa en al que estuvo Román escondido en la capital aragonesa, así como a su marido.