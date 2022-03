Revocan la prisión permanente a un condenado por matar a su madre a puñaladas

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha revocado la pena de prisión permanente revisable acordada por la Audiencia de Alicante para el hombre condenado por asesinar de 69 puñaladas a su madre en el municipio alicantino de San Vicente del Raspeig e intentar también el asesinato de su padre.

En su lugar, la Sala de lo Civil y lo Penal del alto tribunal resuelve imponer 24 años de prisión por el asesinato de la madre, tras descartar la agravante de ensañamiento y la circunstancia de especial vulnerabilidad de la víctima, en función de la petición formulada por la defensa del procesado en su recurso de apelación, que ahora se estima de modo parcial.

De hecho, la sentencia del TSJCV, a la que ha tenido acceso Efe, mantiene la apreciación de alevosía y la agravante genérica de parentesco consideradas por el tribunal del jurado que enjuició los hechos.

Respecto al ensañamiento, el alto tribunal expone que, "pese a la brutalidad en la agresión (...), la sentencia recurrida no contiene los elementos necesarios para la apreciación de la agravante de ensañamiento, conllevando a la estimación del motivo y la revocación parcial de la resolución recurrida en dicho particular".

Así, concreta que no resulta suficiente aludir a la cifra de puñaladas infligidas (69), ni que el jurado concluyese que, con ellas, tratase de causar un daño innecesario, en la medida en que esa conclusión no se apoya en ningún sustento objetivo sobre dónde se produjeron "las primeras puñaladas y zona afectada, y las subsiguientes, para apreciar si fueron o no vitales y cuáles (si alguna lo hubiera sido no tendría sentido la agravante)", dice la resolución judicial.

En cualquier caso, el fallo del TSJCV también confirma la pena impuesta por el segundo de los delitos, el intento de asesinato del padre, por el que se mantienen los 14 años de privación de libertad adicionales, acordados en la sentencia recurrida.

En su resolución, el alto tribunal rechaza los argumentos esgrimidos en la apelación y desestima la aplicación de las atenuantes de alteración psíquica y de confesión.

Por último, se mantiene el pago de indemnizaciones acordado en la sentencia original por un total de 330.000 euros, con los que el condenado deberá compensar a su padre, a su hermana y a su tía.

Los hechos ocurrieron el 4 de junio de 2020, en la vivienda familiar situada en San Vicente del Raspeig, cuando el acusado abordó a su madre, de 67 años, que se hallaba viendo la televisión, y le asestó un total de 69 puñaladas.

De acuerdo con la sentencia dictada por la Audiencia Provincial, a partir de las conclusiones alcanzadas por unanimidad en el veredicto del jurado, el ataque se produjo de manera sorpresiva, con dos cuchillos de grandes dimensiones.

Para perpetrar el apuñalamiento mortal, el condenado aprovechó tanto su mayor fuerza física como el hecho de encontrarse a solas con la víctima, lo que impedía que ésta pudiera defenderse de forma eficaz.

Después esperó a que su padre regresara al domicilio para reproducir el ataque, causándole varias heridas tras asestarle tres puñaladas, pero sin llegar a producir su muerte, ya que una vecina escuchó los gritos y alertó a la Policía, lo que motivó que el autor de los hechos emprendiese la fuga en su vehículo hasta la ciudad de Alicante, donde pudo ser detenido. EFE

