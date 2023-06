La revista 'Turia' analiza la obra de Enrique Vila-Matas y Antonio Pereira

La revista cultural 'Turia' analiza la obra de los grandes escritores contemporáneos Enrique Vila-Matas y Antonio Pereira, en un sumario conformado por diversos artículos inéditos. La publicacióndel Instituto de Estudios Turolenses (IET) de la Diputación de Teruel (DPT) también ofrece, en primicia en español, una breve antología poética del escritor neerlandés Marieke Lucas Rijneveled, el autor más joven en ganar el prestigioso Premio Booker Internacional.

Otro de los contenidos más relevantes del nuevo número de 'Turia', que se distribuirá este mes de junio en España y el extranjero, es el artículo de Gabi Martínez sobre la literatura vinculada a la naturaleza y a la mal llamada 'España Vaciada', de indiscutible actualidad.

Junto a estos contenidos, 'Turia' añade un cuarto y último artículo a esta selección que la publicación dedica a los estudios literarios con un texto sincero y personal sobre el universo de la novela negra, realizado por uno de los mejores cultivadores del género en España, el extremeño Eugenio Fuentes.

Resulta pertinente que un referente como él sea quien demuestre que no están muy claros los criterios para clasificar una novela negra como tal. De ahí que en su artículo nos asegure: "No, no existe supremacía de géneros. Lo único importante es el texto: su originalidad, su belleza, su capacidad para suscitar emociones.

También es secundario el origen de los materiales: todos losescritores trabajan con los mismos mimbres y metales, con los mismos temas universales y eternos.

La diferencia está en el resultado final, en lo que queda cuando a una obra se la despoja de sus componentes genéricos: o bien un montón de escoria o bien unos granos de oro, de plata o de cualquier metal noble que den un poco de luz y que no se oxiden con las primeras gotas de lluvia".

EL MÁS FRANCÉS DE LOS ESCRITORES ESPAÑOLES

La aproximación a la obra de Enrique Vila-Matas, uno de los grandes autores de culto de las letras españolas, abre el sumario y ha sido realizada por Eduardo Lago, escritor crítico y traductor que reside en los Estados Unidos. Su artículo se trata de un ensayo en clave de ficción en el que señala: "Como la de Cervantes, la presencia de Borges impregna la idea de literatura de Vila-Matas".

En su artículo, Lago traza un certero análisis que permite vincularlo con la tradición literaria española, latinoamericana y europea. Sin embargo, la conclusión de su estudio sobre el autor detítulos como 'El mal de Montano' o 'Dublinesca' no puede ser más reveladora: "Vila-Matas es el más latinoamericano de los escritores españoles, y de manera aún más contundente, el más europeo.

Por otra parte, Vila-Matas es el menos español de los escritores españoles, rompe con el realismo caduco y casposo. Nada más alejado de eso que su literatura. En cuanto a su condición de escritor europeo, lo que hace hunde sus raíces en el centro de gravedad de la sensibilidad literaria del viejo continente: Walser y Kafka, nada menos.

Hay muchos otros referentes puntuales, por supuesto, pero antes de seguir es preciso subrayar su deuda con Francia, donde lo adoran. Vila-Matas es el más francés de los escritores españoles".

REDESCUBRIR A ANTONIO PEREIRA

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

'Turia recuerda a Antonio Pereira (Villafranca del Bierzo, 1923-León, 2009) no solo con motivo del centenario de su nacimiento, sino que también reivindica la oportunidad de redescubrir su obra. Unobjetivo que persigue, a través de este artículo, otro escritor leonés como Pablo Andrés Escapa, bibliotecario del Palacio Real de Madrid, que asegura: "Leer a Antonio Pereira cien años después desu nacimiento sigue siendo una manera de crecer como lectores y de adentrarnos en una de las mejores narrativas que, por lo breve, ha dado la literatura en castellano del siglo XX".

Pereira comenzó a escribir desde muy joven, aunque habría que esperar hasta los años sesenta para su eclosión como escritor. Su poemario 'El regreso' se publicó en la prestigiosa colección Adonais en 1964, 'Una ventana a la carretera', su primer libro de cuentos, recibió el premio Leopoldo Alas en 1966 y su novela 'Un sitio para Soledad' se publicó en 1969.

A partir de ahí, desarrolló una copiosa producción literaria, que felizmente se ha reeditado ahora de forma completa por la fundación que lleva su nombre en colaboración con la editorial Siruela, y que se vio refrendada por prestigiosos reconocimientos, como el Premio Fastenrath de la Real Academia Española o el Premio Castilla y León de las Letras.

Este escritor es considerado por muchos como el gran autor secreto de la Generación del 50 de las letras españolas, ha sido definido así por su paisano y Premio Cervantes Antonio Gamoneda: "Tú, esencialmente, eres poeta, y, precisamente porque eres poeta, escribes una prodigiosa narrativa breve".

En cualquier caso, y como bien se propone en 'Turia', conviene "reclamar la modernidad de Pereira, o su destreza para ser novedoso sin traiciones al mundo antiguo que evoca su escritura, es la resuelta querencia por la autoficción que practicó". Hay que leerlo porque ya sea como cuentista o como poeta, como personaje o como narrador, fue siempre un verdadero ejemplo de cómo "la literatura y la existencia, en manos de los auténticos fabuladores, comparten la misma página".

MARIEKE LUCAS RIJNEVELD

La revista 'Turia', siempre atenta a la mejor literatura internacional, ofrece a los lectores una primicia en este número: una selección de poemas del escritor neerlandés Marieke Lucas Rijneveld(Nieuwendijk, Países Bajos, 1991), provenientes de su libro inédito en español titulado 'Comineros'.

Rijneveld publicó el libro en neerlandés en 2022, vendiendo en tan solo dos meses 10.000 ejemplares en su país. Literalmente el título de la publicación significa "gente que parte semillas de comino", en holandés se refiere a algo así como "quisquilloso" y también "cicatero", mientras que en castellano es alguien "que se entretiene con menudencias".

Como líneas temáticas de su poesía pueden señalarse el crecimiento y aprendizaje, la pérdida, el ser hombre y el ser mujer, así como el sentirse diferente y marginado.

La publicación de sus poemas en la revista ha sido realizada por Ronald Brouwer, un prestigioso traductor que, desde 2004, forma parte del equipo artístico del Teatro de la Abadía de Madrid, centrodirigido por el dramaturgo Juan Mayorga.

Rijneveld es un autor revelación que se dio a conocer mundialmente al ganar en 2020, con apenas 29 años, el Premio Booker, uno de los más prestigiosos de habla inglesa, por su novela 'La inquietud de la noche'. Tanto ésta como su segunda novela, 'Mi querida favorita', están traducidas al español.

Marieke nació como mujer, pero a los 23 años decidió añadir a su nombre el del amigo imaginario de su niñez, Lucas, porque se sentía una persona de género intermedio, un poco chico y un poco chica. Recientemente manifestó que en adelante quiere que se use el pronombre masculino para referirse a él. Esa búsqueda de identidad, ese desconcierto para la persona misma y para su entorno, está muy presente en su escritura.

A esto se suma la circunstancia de haberse criado en una pequeña localidad rural donde la vida de los habitantes está dictada por el protestantismo ortodoxo. La temible imagen de un Dios castigadory estrictas pautas de conducta marcaron la infancia y juventud de Rijneveld. Aunque actualmente vive en Utrecht, no ha desconectado del mundo campesino, pues compagina la escritura con labores en una granja lechera.