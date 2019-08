Revilla sobre el Open Arms:No podemos ser tan bárbaros de dejar que se mueran

El presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, ha exigido un "poco de corazoncito" a los países y que se reúna la Unión Europea para "arreglar entre todos" el problema de la inmigración, porque, sobre el Open Arms, opina que no se puede ser "tan bárbaros" de dejar que esos migrantes "se mueran en el mar".

"Es un insulto a la especie humana", ha opinado Revilla sobre la situación del buque de Open Arms, que se encuentra esperando permiso para entrar en un puerto europeo, mientras tiene a bordo a más de 190 inmigrantes.

En el programa "Las mañanas", de RNE, Miguel Ángel Revilla ha considerado que esta situación la tienen que arreglar "todos" los países europeos, porque ha insistido en que mantener a esas personas en el mar es "un insulto a todos".

Por otro lado, Revilla vaticina que con un 80 por ciento de probabilidad volverá a haber elecciones generales, que ha considerado que reflejarán "un fracaso de la política con mayúsculas".

Revilla sigue sin entender porqué Podemos no aceptó el gobierno de coalición que le ofreció Pedro Sánchez, una oferta que ha opinado que el PSOE no va haber volver a hacer al partido de Pablo Iglesias, porque el presidente cántabro ve "muchísimas desconfianzas" entre ambas formaciones.

Sí está de acuerdo Revilla con la opinión de algunos ciudadanos de que los políticos no debía cobrar hasta que no se formara un gobierno, al menos los que no están en una negociación directa, porque ha dicho que "si no se trabaja, no se cobra".

Y el presidente cántabro ha vuelto a quejarse de la situación que sufren las comunidades autónomas por la falta de un gobierno en España, y se ha preguntado de qué vale que una región cumpla "rigurosamente" con la petición de los ciudadanos de formar un ejecutivo, como ha hecho Cantabria, si después no hay Gobierno central, del que ha recordado que "dependen totalmente" la mayoría de las autonomías.