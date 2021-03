Revilla no quiere polémicas con Ayuso: "No soy virólogo, pero viene una cuarta ola si no tomamos restricciones"

El presidente cántabro dice que sus palabras sobre Madrid eran una "opinión personal" entre "amigos" por su "preocupación" por el Covid

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha asegurado que no quiere tener ninguna polémica con su homóloga de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras sus palabras, a micrófono abierto, vaticinando que esa comunidad autónoma sería "una bomba en 15 o 20 días" por los contagios de coronavirus.

"Yo no quiero faltar a nadie ni quiero tener ninguna polémica con nadie", ha aseverado el líder del PRC, al que la dirigente del PP replicó ironizando que Revilla "ahora parece que es virólogo, experto en Sanidad", cuando ha sido capaz de "darle las 'revilletas' famosas a los ciudadanos como única alternativa a la protección sanitaria".

"No soy virólogo, pero sí me reúno todos los días con el presidente de los virólogos de España, por ejemplo, o con expertos de Valdecilla, que me dicen que viene una cuarta ola si no tomamos medidas restrictivas. Si no cuidamos esta fase de la Semana Santa, la ola cae", ha aclarado este miércoles el regionalista.

A preguntas de los periodistas, ha explicado que lo que hizo fue expresar su "preocupación" por esa nueva ola de Covid y "el tema de Madrid", y ha indicado al respecto que "el error" fue que le grabaran cuando estaba "hablando con los compañeros".

"Lo que digo de manera oficial institucional lo digo aquí, con todos los micrófonos delante", ha aclarado. "Cuando estamos en un bar, en un restaurante, con amigos, o en casa, hay una manera de hablar muy distinta" ha comparado Revilla, que en todo caso ha apuntado que no nombró a la presidenta madrileña, con la que ha tenido "muy buena relación siempre", hasta el punto de que cuando tuvo el Covid "la llamé dos veces".

"Yo no quiero ninguna polémica con nadie. Cada uno hace lo que puede. Lo que yo dije, lo dije a unos amigos, en la preocupación que tengo de que podamos estropear la buena marcha que llevamos hasta ahora. Estamos estabilizados, pero no acabamos de bajar", ha insistido el jefe del Ejecutivo PRC-PSOE, poniendo en relación sus palabras -que son "una opinión personal"- con la evolución de la pandemia.

En este sentido, ha remarcado que expresó su "preocupación" por lo que le dicen los expertos y ha agregado que "todos estamos en el mismo saco", aunque a su juicio Madrid tiene unas "componentes", por su "conglomerado urbano" o "la manera de interrelacionarse", que son "distintas a las que puede tener Cantabria".

"Madrid, como dijo la presidenta en su día, es España. Allí vamos todos y aquello, pues no es lo mismo que Cantabria. No quiero poner en tela de juicio su actuación", ha agregado Revilla sobre la gestión de Día Ayuso. "Cada uno hace lo que puede", ha remachado.

"Sería una pena que, teniendo el horizonte del verano y la posibilidad de que en el mes de junio podamos tener el sesenta por ciento de la población vacunada, tengamos esa cuarta ola por acelerar el ansia que tenemos todos" de normalidad, ha considerado.

Pero, a pesar de "lo duro" de las medidas para un sector como la hostelería, "hay que aguantar un poco más" para "garantizarnos un verano extraordinario, que yo creo que le vamos a tener si ahora cuidamos lo que va de hoy a los quince veinte días siguientes", ha opinado Revilla.

En relación con lo anterior, ha recordado que Cantabria ha tomado medidas "muy duras", pero ha valorado que "están teniendo resultados". Y acerca de la cuarta ola, ha evidenciado que "la estamos viendo en Europa" y en nuestro país "no somos ajenos a lo que está pasando" en otros como Alemania -que está "mejor" y ha tomado medidas "durísimas"-, Francia o Italia -que están "muy mal"-.

A ello se suma la cepa británica, que es "extraordinariamente contagiosa" y que en Cantabria está detrás del "noventa por ciento de los casos", según ha concluido su presidente.