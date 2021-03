Revilla no quiere polémica y dice que dio opinión personal basada en expertos

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha asegurado que no tiene "absolutamente nada" en contra de su homóloga madrileña, Isabel Díaz Ayuso, después de vaticinar que la región será una "bomba" de contagios dentro de 15 días, una "opinión personal" basada en los datos que le trasladan los expertos sobre una cuarta ola.

Así se ha pronunciado Revilla este martes en una entrevista en Telemadrid, después de que el lunes unos micrófonos le captaran decir que Madrid "va a ser una bomba dentro de quince o veinte días" porque habrá un pico de contagios después de Semana Santa.

"Me extraña que haya sido capaz de darles las 'revilletas' famosas a los ciudadanos como única alternativa a la protección sanitaria. Nosotros, mientras, no dábamos esas revilletas: traíamos veintidós aviones con material sanitario para proteger a todos los profesionales que han estado al frente de la lucha contra la covid-19", ha respondido este martes Ayuso en un acto en Getafe.

En otro acto, el alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha dicho en un acto que desconoce los "conocimientos epidemiológicos que tiene Revilla como para opinar que Madrid va a ser una bomba dentro de 15 días", y ha reiterado que "no es bueno para nadie que desde otras comunidades autónomas se señale a Madrid".

Revilla ha calificado de "mal sistema" grabar conversaciones privadas, y ha explicado que tras terminar una rueda de prensa "estaba hablando con unos amigos, y además yo no he mencionado a la señora Ayuso", ha apostillado.

"Yo he dicho algo que es una opinión personal, ojalá me equivoque por el bien de todos, pero la información que tengo es que viene una cuarta ola y que por las características de Madrid, que tiene una afluencia de personas mucho mayor que otras comunidades, está la gente más concentrada, me dicen que en Madrid puede haber una ola también grande a partir de la Semana Santa. Ojalá me equivoque, pero es lo que a mí me dicen los expertos", ha añadido.

Por ello ha abogado por extremar "muchísimo los cuidados" porque "sería fatal una cuarta ola que pueda poner en peligro el verano".

Revilla ha asegurado que tiene una "muy buena" relación con Ayuso, con quien "no ha tenido ningún conflicto ni lo tengo", y ha subrayado que no quiere entrar "en polémica con ningún presidente" en esta materia.

Tras reconocer que va a echar "muchísimo" de menos esta Semana Santa el turismo de los madrileños, "fundamental" en Cantabria, ha recordado que en junio del año pasado hizo un "llamamiento para que la gente viniese, especialmente desde Madrid", si bien los datos eran "muy distintos" a los actuales.

Revilla también ha incidido en que es una "incongruencia total" que puedan llegar ciudadanos de París a Madrid pero no puedan ir las personas de Madrid a Toledo.

"Esto no lo entiende absolutamente nadie (...). La Unión Europea es buena en muchísimas cosas pero tiene también actuaciones bastante lamentables como no homologar criterios para todo el territorio", ha dicho. EFE

