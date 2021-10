Revilla plantea que España y México se pidan mutuamente perdón

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha planteado una tercera vía en la polémica sobre la conquista de México, entre quienes exigen que España pida perdón y quienes niegan que haya que hacerlo: que ambas partes "pidan mutuamente perdón".

Preguntado por esta polémica tras una reunión con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, el presidente cántabro, que se ha referido a México como "un país al que yo adoro", ha respondido: "cometimos errores los dos pero habría que ahora, pidiéndonos mutuamente perdón, decir que vamos a partir de una realidad y es que tenemos una historia en común, tenemos una lengua que nos une y que eso sea un factor de progreso y de desarrollo".

Revilla ha comenzado por señalar, en relación a la situación de hace 500 años, que "son momentos aquellos en que todo el mundo trataba de conquistar a otros pueblos" y que "naturalmente que se cometieron cantidad, supongo, de atrocidades, pero también por ambas partes".

"No éramos (los españoles) unos santos tampoco, íbamos allí porque España era muy pobre y a buscar riqueza y demás, pero tampoco lo que había allí era un modelo de sociedades que yo creo que puedan ser imitadas", ha declarado Revilla, que ha comentado al respecto que "tampoco es muy edificante la manera de vivir que tenían aquellas personas, donde se practicaba el canibalismo y se hacían sacrificios".

A continuación ha argumentado que "a veces las conquistas traen cosas muy malas, naturalmente, pero también traen cosas muy buenas", y se ha puesto como ejemplo: "yo estoy encantado de que los romanos conquistaran Cantabria en el año 29, si yo hubiera estado ahí como cántabro probablemente hubiera estado luchando contra ellos, pero ahora yo estoy encantado de que nos colonizarán o nos invadieran unos señores que traen cultura y que trajeron una lengua".

Y ha seguido con otro ejemplo: "de la misma manera que a mí me hubiera gustado, ya sé que no es muy patriótico -ha reconocido-, que a lo mejor los franceses en vez de estar ocho o diez años hubieran estado 30 o 40 en España y nos hubieran traído las ideas francesas y no las de Fernando VII; no sé".

A su juicio, "esto pudiera haberse enfocado desde un principio pidiéndonos perdón mutuamente, al tiempo, no uno primero y otro después", ha afirmado Revilla, que también ha apuntado: "este problema no lo tienen los ingleses, que a mí me parecen que fueron, en el aspecto colonizador, peores que nosotros".