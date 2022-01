Revilla pide a Quiñones que dé soluciones al intrusismo en el Puerto si descarta más policía

Reitera que la competencia es del Gobierno central y pide "hacer algo" si se rechazan las concertinas, que a él "tampoco le gustan"

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha pedido a la delegada del Gobierno, Ainoa Quiñones, que aporte soluciones al intrusismo de polizones en el Puerto de Santander si no contempla destinar a más agentes de Policía Nacional o Guardia Civil.

El presidente se ha dirigido así a la delegada después de que él pidiera el martes al Gobierno central más efectivos para dar seguridad a las empresas que trabajan en el recinto de la Autoridad Portuaria (APS) y ella respondiera que "no puede haber un guardia civil en cada metro de valla del Puerto porque, evidentemente, si están en el Puerto no están en otros sitios".

Y es que los dos se han posicionado en contra de las concertinas colocadas por la APS para evitar la entrada de polizones, pero Revilla ha preguntado cuál es la solución si no lo es esta herramienta ni la ampliación de los agentes de seguridad. "A mí no me gustan nada [las concertinas], pero yo le diría a la delegada que me diga qué solución propone salvo la que yo he propuesto", ha señalado el presidente.

"Ella dice en cada metro, yo creo que si ponen uno cada 15 o 20 metros sería suficiente, no uno", ha ironizado, insistiendo en que "hay que poner mas cuerpos de seguridad para proteger el Puerto salvo que nos juguemos el futuro de uno de los activos más importantes de la región".

Al hilo, ha destacado que la actividad del Puerto de Santander supone el 10% del PIB de Cantabria y es "el número uno" en el trafico de personas y mercancías en el norte de España, pero "está en juego" que las empresas continúen en él si no se les garantiza seguridad para evitar que en sus viajes se 'cuelen' personas de otros países que quieren acceder a Reino Unido.

Según Revilla, ayer mismo saltaron la vaya ocho personas, y todos los días lo hacen alrededor de la decena, por lo que ha reiterado la necesidad de contar con más agentes, lo que es "competenecia entera" del Gobierno de España y "si las concertinas no gustan, habrá que buscar otra solución para que no invadan los contenedores, los camiones y los barcos". "Cantabria no tiene cuerpos de seguridad del estado, no tiene Guardia Civil ni Policía Naiconal", ha repetido.

Además, el presidente cántabro, que ha hecho estas declaraciones en Reinosa, donde ha acudido para visitar las instalaciones de Amica, ha avanzado que el Grupo Regionalista va a presentar una iniciativa en el Parlamento de Cantabria para que se potencie la seguridad con más dispositivos.