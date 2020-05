Revilla pide que el criterio para repartir los 16.000 millones sean los mismos del sistema de financiación

Pide a Sánchez los más de 40 millones del IVA de 2017 y que no recurra la sentencia sobre los 22 millones del año 2016 de Valdecilla

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha afirmado que "no tiene muy buenas impresiones" sobre el sistema de reparto, "aún no cerrado", del fondo extraordinario no reembolsable de 16.000 millones del Estado a las comunidades al hilo de los criterios que se están poniendo sobre la mesa y ha reclamado que sean los mismos que articulan el actual sistema de financiación autonómico.

Así lo ha dicho este domingo tras asistir por videoconferencia a la novena conferencia de presidentes con el presidente, Pedro Sánchez, desde que se declaró el estado de alarma por la pandemia del coronavirus.

Revilla ha señalado que "se han ido cambiando los criterios" y, aunque aún no está cerrado, lo que parece que va a primar en el reparto es, además de la población, el número de hospitalizaciones y pacientes en UCI, algo que, a su juicio, es "totalmente injusto".

El presidente ha señalado que, si se tiene en cuenta para el reparto el número de hospitalizados y pacientes en UCI, la comunidad en eso "tiene poca gente", en parte por contar con un Servicio Cántabro de Salud (SCS) "muy eficiente" que ha permitido que muchos contagiados fueron tratados en sus domicilios, centros de salud y residencias y gracias a los 450 profesionales sanitarios contratados, con el "importante" coste que ello ha tenido.

Revilla "teme" que, con esos criterios, "la mayor parte" de esos fondos vayan a Cataluña y Madrid. De hecho, ha señalado que, en la reunión y hablando de este reparto, le ha "sorprendido" ver "lo contento" que estaba el representante de Cataluña (el presidente Quim Torra). "Parece que saben que les va a ir bien", ha dicho.

En este sentido, el presidente de Cantabria ha avisado que "va a seguir insistiendo" en que en el reparto se tengan en cuenta los mismos criterios que priman en el sistema de financiación autonómica y, entre ellos, el coste efectivo de los servicios.

OTRAS RECLAMACIONES DE FONDOS

En otro orden de cosas, Revilla ha aprovechado la reunión para reclamar al Gobierno lo que le corresponden a Cantabria del IVA de diciembre de 2017 --45 millones, ha dicho-- que el Estado no ha abonado.

Ha insistido en que es un dinero de la comunidad y "hay que pagarlo" y, en este sentido, ha vuelto a confirmar que Cantabria lo reclamará al Estado por la vía judicial. "Ya está todo en marcha para la reclamación", ha dicho Revilla.

También el presidente ha reclamado los 22 millones de euros de la anualidad del 2016 que después de que la Audiencia Nacional estimara en parte el recurso promovido por el Gobierno regional y reconociera el derecho de la comunidad a suscribir un convenio con el Estado para poder recibir ese dinero.

En este sentido, lo que Revilla ha pedido a Sánchez es que el Gobierno tenga "un gesto de buena voluntad" y no recurra la sentencia de la Audiencia Nacional ante el Tribunal Supremo. "Es una petición bastante lógica", ha opinado.

También el presidente ha insistido este domingo en pedir a Sánchez que el Gobierno permita gastar a los ayuntamientos el superávit en actuaciones para reactivar la economía y la actividad.

Según ha dicho, en el caso de los de Cantabria este superávit sumaría 450 millones de euros.

Revilla ha explicado que desde el Gobierno de España se ha vuelto a señalar que "lo están estudiando" pero el presidente cántabro ha reclamado que una "respuesta ya" y "fulminantemente".

Y es que para el presidente cántabro que no se permita por ahora a los ayuntamientos gastar este superávit cuando podría servir para hacer obras o actuaciones que reactiven la economía y generen empleo "no tiene explicación". "Y no te la dan", se ha quejado.

APORTACIONES A LA CUENTA DE DONACIONES DEL COVID-19

Por otra parte, y de forma independiente a estos asuntos, en la rueda de prensa Revilla ha sido cuestionado por una aportación de 200.000 euros hecha por una empresa --Dunnon Investment-- en la cuenta abierta por el Gobierno regional para recoger en ellas los donativos hechos a la comunidad para la lucha contra el coronavirus.

Cuestionado por quién está detrás de esa compañía tras la "rumorología" que ello ha propiciado en las redes sociales, Revilla ha afirmado que, de momento, "desconoce" qué empresa es esa.

Ha explicado que, por ahora, el Gobierno se ha limitado a hacer "acuse de recibo" de todas las donaciones que han llegado a esa cuenta, pero no han preguntado a nadie de los que ha hecho las aportaciones ni el porqué la hace ni de dónde procede. "Ahí no hemos llegado", ha dicho Revilla.

"Solo sé la procedencia de lo que he ingresado yo sí lo se", ha señalado el presidente cántabro. "Claro, también aquí habrá que analizar... También cuando el señor de Zara ha dado tantos donativos, ha habido quien ha cuestionado que si es una empresa que se lucra con el trabajo o el infratrabajo de zonas del tercer mundo con salarios... Ahí no hemos llegado", ha dicho.