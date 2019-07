Revilla pide precaución a aventureros tras el rescate de las espeleólogas

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha pedido precaución ante los riesgos de actividades de aventura "muy complicadas" y para "gente muy preparada", como la cueva de Cueto-Coventosa, de la que ayer fueron rescatadas tres espeleólogas que entraron el sábado y se habían desorientado.

Revilla ha dado este toque de atención en declaraciones a los periodistas, que le han preguntado por el tuit que publicó ayer tras la noticia del rescate. "Gran alegría! Pero atentos, no podemos estar todo el día gastando dinero público para aventureros/as. En Cantabria hay cuevas de todo tipo: con pinturas, para gente con silla de ruedas", escribió ayer en su cuenta.

El presidente ha matizado que no pone en duda que las tres mujeres "estuvieran preparadas", aunque ha añadido que "desde luego no tanto para soportar una noche con trajes térmicos, alimentación y demás", y ha insistido en que su mensaje fue "un aviso so a navegantes porque hay mucha gente que viene a Cantabria y se cree que es una broma bajar a esa cueva".

"Hay que hacer aventura pero de forma controlada y sabiendo lo que se hace", ha dicho Revilla, quien ha subrayado que Cantabria ofrece un abanico de actividades de este tipo que no tienen ese riesgo.