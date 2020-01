Revilla mantendrá pacto con el PSOE si respeta los compromisos con la región

El PRC exigirá al PSOE que respete la "autoridad" del presidente de Cantabria y defienda las compromisos que el Estado firmó con la región para que continúe la coalición que ambos partidos suscribieron tras las elecciones autonómicas para gobernar la comunidad autónoma.

En una rueda de prensa, que se ha prolongado más de una hora, el líder regionalista y presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, ha sido taxativo respecto a las dos reivindicaciones que exigirá el PRC al PSOE dentro de la comisión de seguimiento del pacto que firmaron tras las elecciones autonómicas, que espera que se convoque "antes de una semana".

Revilla ha definido como "sainete" lo que ha vivido estos días tras el aviso del PSOE de que el pacto de Gobierno estaba roto si el PRC votaba no a la investidura de Pedro Sánchez como presidente, pero ha asegurado que no ha "tenido ni un minuto de insomnio", porque la estabilidad de Cantabria "no peligra para nada".

Y, por ello, ha aseverado que el PSOE debe respetar la figura del presidente de Cantabria y su "autoridad" y estar "al lado" del PRC "sin fisuras" para reivindicar ante el Gobierno central los compromisos que firmó en la región. "Si eso no se hace, no puede haber Gobierno y nosotros no decimos hoy una cosa y pasado otra", ha advertido.