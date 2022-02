Revilla lamenta el "espectáculo" de un Congreso que "no está a la altura"

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha calificado de "espectáculo lamentable" y "circo poco edificante" la votación de la reforma laboral en el Congreso, que, en su opinión, ha demostrado que "no está a la altura de las necesidades de los ciudadanos".

"Todo ha sido un circo muy poco edificante y que demuestra que la política española no es una política seria, que priman los intereses del grupo parlamentario y no hay una voluntad de que lleguemos a un mínimo de acuerdo", ha dicho, a preguntas de los periodistas Revilla, que espera que al menos el "espectáculo" que se ha vivido este jueves en el Congreso haga reflexionar a los políticos.

El presidente de Cantabria cree que, en primer lugar, "lo lógico" es que hubiera habido "una cuasi unanimidad" en el Parlamento a la hora de apoyar un acuerdo entre los empresarios y los trabajadores, en lugar de una "situación de división, que pone de manifiesto que ni para las grandes cosas hay ahora voluntad de acuerdo".

Entrando en la votación, cree que el voto en contra de los dos diputados de UPN es un caso de "transfuguismo, una de las cuestiones más lamentables de la política" y considera que "naturalmente deberían entregar su acta".

"En España guste o no guste la democracia se basa en los partidos políticos y seguir la disciplina de los partidos, siempre que tomen los acuerdos de manera democrática, es una obligación de todos", ha subrayado.

A su juicio, también es "grave" que "la ley salga con el voto de una persona que se equivocó", el diputado del PP Alberto Casero, y que su partido apele "a que se ha hecho una especie de chapuza o se ha originado algo ilegal".

Revilla ha defendido que el voto telemático una vez que se emite no puede cambiarse. "Esto es como quien un partido de fútbol mete un gol en propia puerta y el gol vale", ha comparado, antes de señalar que "todos sabemos que desde que se empieza una votación no se puede entrar en el Parlamento".

El presidente de Cantabria cree además que "está clarísimo" que el PP sabía que los dos diputados de UPN "estaban en disposición" de votar en contra porque "no hay nada más que ver los aplausos y la alegría" en la bancada popular.

"Y no sé de que se alegran, de que no salga un acuerdo entre los que en este país representen a los empleados y los empleadores... Hay partidos que dicen que no simplemente porque, como ha dicho ese diputado tránsfuga, la ley es buena pero quien la propone no me gusta", ha añadido. EFE

