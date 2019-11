Revilla insta a PP y Cs a "rectificar" su "no" al PSOE si quieren evitar "cesiones" a ERC

El presidente de Cantabria y secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, ha instado a PP y Ciudadanos (Cs) a una "rectificación" de su "no y no" a un Gobierno liderado por el PSOE de Pedro Sánchez si quieren evitar posibles "cesiones" a ERC para que facilite con su abstención la formación de gobierno.

"Ellos tienen en sus manos el evitarlo. Tanto Cs como el PP tienen la posibilidad de impedirlo, más que el PRC que tiene un voto", ha dicho Revilla, que ha cuestionado de nuevo que el PP reclame a los partidos regionalistas del Congreso (PRC, Teruel Existe y CC) que impidan el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos apoyado en ERC.

Revilla, a preguntas de la prensa este miércoles, ha reiterado su "preocupación" por las negociaciones del PSOE con ERC para lograr su abstención en la posible investidura de Sánchez y que en ella "se rompan algunas de las líneas rojas que el PRC ya ha expresado" y que se centran en el respeto absoluto a la Constitución.

El presidente cántabro ha insistido en que no se puede permitir "ninguna cesión que vaya más allá de un diálogo". Y es que a Revilla le "parece bien que se hable pero dejando claro que ningún gobierno, ni los anteriores ni éste, pueden saltarse la Constitución y que, mientras no se modifique, tenemos que respetar".

Ha dicho que el PRC tiene firmado con el PSOE un documento de compromiso del PSOE con Cantabria y que "va bien" en su cumplimiento, pero ha reiterado que para los regionalistas "también es muy importante" la unidad de España y el respeto a las leyes.

En cualquier caso, Revilla ha enfatizado que en estos momentos solo hay dos opciones, "o hay unas nuevas elecciones que nadie quiere o hacer un gobierno", y éste "tiene que pivotar sobre el partido que ha ganado (PSOE), que es el único que puede concitar, aún con complicaciones, algún apoyo".

Y es que, ha dicho, "por el otro lado", es decir la derecha, "no hay ninguna posibilidad" y, por ello, ha instado a los partidos que están en el "no y no" a un Gobierno encabezado por Sánchez a hacer "alguna rectificación" porque "no hacer gobierno sería una catástrofe".

"Sigo creyendo que no va a haber nuevas elecciones porque sería un desastre y sé que Europa está muy preocupada porque no puede tolerar a un país miembro esté dos años sin presupuestos", ha manifestado el presidente cántabro.

Además, está "seguro" que el Gobierno en funciones también estará recibiendo "presiones" desde el mundo empresarial pero también de los ciudadanos, a los que no se puede "someter" a unos nuevos comicios "dentro de dos o tres meses" porque "puede tener consecuencias desastrosas para la credibilidad de la clase política".

"Tienen que arreglarse no solo para que haya presidente de Gobierno, que eso es lo de menos, sino para alcanzar un acuerdo que dé la posibilidad de aprobar unos presupuestos porque si no hay PGE para nada sirve que haya un presidente de Gobierno", ha concluido.

Revilla así se ha pronunciado este miércoles a preguntas de la prensa sobre las negociaciones para la formación de gobierno, antes de asistir en Santander a una exhibición de medios de la Policía Nacional para escolares cántabros.