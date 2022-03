Revilla se felicita del acuerdo en La Palma para pedir desde España a la UE medidas para rebajar el precio de la energía

Avisa que, de lo contrario, la economía va "abocada" al "cáncer terminal" de la estanflación

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), se ha felicitado del acuerdo adoptado este domingo en la Conferencia de Presidentes de La Palma para respaldar al Gobierno de España en su reclamación ante la UE de medidas para lograr rebajar los precios de la energía y evitar así el "cáncer terminal" al que, de lo contrario, irá "abocada" la economía.

"Si no se toman esas medidas vamos a entrar en una etapa que en economía es lo peor que puede ocurrir. Es un cáncer terminal, que se llama estanflación, que es cuando un país alcanza los dos dígitos de inflacion y no tiene crecimiento. Es la peor situación que se puede dar para un país o conjunto de países y vamos abocados a ello con consecuencias muy graves", ha insistido el presidente regional en la rueda de prensa que ha ofrecido justo al terminar la Conferencia de Presidentes.

Revilla ha explicado que en este encuentro entre Gobierno y CC.AA ha visto a Pedro Sánchez "preocupado" por las "consecuencias" que el incremento de los precios de la energía puede tener, pero "tranquilo". "Yo, desde luego, le he expresado todo lo contrario. Yo, por primera vez, muy por encima de la preocupación de la pandemia veo una situación complicadísima salvo que se adopten por parte de la UE una serie de medidas", ha dicho.

El presidente cántabro ha insistido en la necesidad de que se adopten "de manera urgente" medidas, no solo para frenar el incremento del precio de la energía, sino para retrotraerlos a los que había "hace 8 meses".

"Si no, es insostenible", ha dicho Revilla, que, como otras comunidades, ha expuesto en la Conferencia las consecuencias que el precio de la energía está provocando en Cantabria, con paradas en el sector pesquero y en las principales empresas que componen el tejido industrial de la comunidad autónoma porque, con los actuales costes, no pueden producir, una situación que, si no se ataja puede generar una sucesión de EREs y hacer que se deje de hablar de recuperación y crecimiento económico.

Por ello, Revilla considera que el de los precios de la energía es "el primer problema que tiene que ventilar Europa". En ese sentido, ha insistido en que la UE debe cambiar la actual estrategia de tener al gas como referente del coste de la energía.

Revilla también ha valorado de forma positiva otros acuerdos alcanzados en la reunión relativos a la crisis generada por la invasión rusa del "impresentable Putin" a Ucrania.

Y es que en la reunión, el Gobierno central y las comunidades autónomas han acordado "gestionar de forma coordinada la acogida de refugiados ucranianos que permita canalizar la ola de solidaridad que sienten los españoles hacia los ucranianos que llegan a España huyendo de la guerra". Para ello, "se habilitarán medios de financiación para hacer frente a los costes que se ocasionen a este respecto".

Además, se ha acordado poner en marcha el plan nacional de respuesta a las consecuencias de la guerra de Ucrania en España y que se irá "configurando a través del diálogo que el Gobierno desarrollará con las comunidades autónomas, las fuerzas parlamentarias, los agentes sociales, teniendo en cuenta a los colectivos más vulnerables".

El cuarto acuerdo adoptado tiene que ver con los fondos europeos y recoge el compromiso de "impulsar la ejecución" de estos recursos por parte de todas las Administraciones públicas ya que "son ahora más importantes si cabe tras el nuevo escenario económico para que España siga creciendo y creando empleo". Para ello, se considera necesario "dejar al margen las discrepancias partidistas y aprovechar al máximo la oportunidad para que los fondos lleguen de verdad a todos los rincones de nuestro país".

Revilla se ha felicitado de la "cierta unanimidad" que ha visto de todas las comunidades autónomas y ha destacado el hecho de que se hayan alcanzado cuatro puntos de acuerdo. "Son generalidades pero yo es la primera vez que veo cierta unanimidad de todos los asistentes", ha dicho.