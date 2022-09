Revilla está "de acuerdo" con centralizar impuestos que plantea Escrivá y aboga por la "unificación fiscal"

Avanza que el PRC analizará de cara a las próximas elecciones su postura sobre el mantenimiento o no del impuesto de patrimonio

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), está "de acuerdo" con la centralización de impuestos que defiende el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para evitar que algunas comunidades autónomas se conviertan en "paraísos fiscales" frente a otras.

Además, en su calidad de secretario general del PRC, Revilla ha avanzado que si no se lleva a cabo la "unificación fiscal" de la que se declara "partidario" para que todos los españoles, independientemente de donde vivan, paguen "en función de unas normas tributarias iguales para todos", su partido estudiará, de cara a las próximas elecciones de 2023, su postura sobre el impuesto de patrimonio y si a Cantabria le compensaría o no suprimirlo "para no quedar descolgada" del camino que plantean otros territorios y evitar una "fuga de capitales".

Segú ha explicado, actualmente, este impuesto lo pagan unas 3.000 personas de rentas altas y supone una recaudación de unos 15 millones. Así, lo que estudiarán los regionalistas es si contar con esos recursos compensa el hecho de una posible "fuga de patrimonios" a otras comunidades que eximen del pago del mismo.

Esto es algo que el PRC analizará y anunciará cuál será su postura en la campaña electoral.

Pese a que se estudiará esta posibilidad, Revilla aboga por la "unificación fiscal" en todo el Estado porque, a su juicio, "no puede consentirse que en una unidad de mercado, que es España, haya disparidad de criterios recaudatorios en función de la capacidad que cada comunidad autónoma tiene de poder generar ingresos por otras vías".

Para el presidente cántabro, que haya comunidades que eximan del pago del impuesto de patrimonio es una "incitación a la fuga de capitales" de otros territorios, algo que es un tema "muy grave".

Revilla ha realizado estas declaraciones, a preguntas de los medios de comunicación, tras reunirse en la sede del Gobierno con la fiscal superior de Cantabria, Pilar Jiménez, con motivo de la presentación de la Memoria 2021 de la Fiscalía en la comunidad.