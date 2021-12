Revilla espera que el pasaporte Covid se implante "de manera inmediata" en Cantabria porque es "imprescindible"

El presidente cree que la vacunación acabará siendo obligatoria y apuesta por no hacer más restricciones

El presidente de Cantabria, el regionalista Miguel Ángel Revilla, ha reconocido hoy que le hubiera gustado que la comunidad ya tuviera implantado el pasaporte Covid, si bien la Consejería de Sanidad ayer todavía no había pedido el aval al Tribunal Superior para aplicarlo. "Espero que lo haga de manera inmediata" porque "es imprescindible", ha subrayado.

Sanidad anunció el martes que solicitaría el aval del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) para implantar el pasaporte en la región, tras conocer que el Tribunal Supremo había avalado la solicitud de Euskadi. Cuestionado por el plazo, Revilla ha remitido al consejero de área, Miguel Rodríguez (PSOE), con el que ha reconocido que "hace bastante" que no habla, "porque la competencia exclusiva es de Sanidad".

"Él (Rodríguez) conoce la opinión del presidente. La competencia siempre he mantenido que tiene que estar en Sanidad, pero espero que lo haga de manera inmediata: que lo haga hoy, o lo hará mañana, pero creo que es imprescindible hacerlo", ha remarcado.

A preguntas de la prensa, Revilla ha señalado que le "han dicho" que Sanidad solicitará el aval en las próximas horas, pero ha reiterado en que es el consejero quien tiene "la responsabilidad en esta materia".

Por otra parte, Revilla ha insistido en su máxima de "mucha prevención y menos restricciones".

En este sentido, el presidente ha defendido que, mientras la vacunación no sea obligatoria --aunque este hecho "va a acabar llegando; yo fui un pionero en lanzar esta idea y Europa está en la misma idea", ha subrayado-- hay que "aislar" a los que no quieran vacunarse y una manera es exigir el pasaporte Covid.

La tercera media que hay que tomar a nivel mundial contra la pandemia, según Revilla, es la vacunación global, "no solo por solidaridad sino por egoísmo porque sino seguirá habiendo transmisión del virus".

Aunque ahora la presión hospitalaria "no es alarmante", sobre todo en Unidades de Cuidados Intensivos, y hay "muy pocos muertos", lo que a juicio demuestra la eficacia de la vacuna, para Revilla es necesario seguir inmunizando a la gente e implantar el pasaporte Covid, que es "imprescindible", ha reiterado.

"Yo lo vengo diciendo desde hace tiempo y espero que el consejero de Sanidad lo haga rápidamente, que es además lo que se ha recomendado a nivel nacional", ha recordado.

NO MÁS RESTRICCIONES

Por otra parte, Revilla ha defendido que "no hay que hacer más restricciones". "Si para entrar en un lugar te exigen estar vacunado, ya es una garantía importante. Y luego las normas de mascarilla en interiores, distancia, etcétera, y el pasaporte Covid, que obligará a gente que no quiere vacunarse a hacerlo si quiere disfrutar de una vida normal", ha señalado.

Respecto a que el Gobierno de España descarte la vacunación obligatoria que sí baraja Bruselas, el presidente ha opinado que "esto es ahora", porque si la pandemia continúa en Europa a los niveles actuales, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha apuntado en este sentido, "tendremos que hacerlo todos".

Para Revilla, la vacunación acabará imponiéndose "dentro de poco" si el virus sigue proliferando por el mundo. "Yo me he quedado prácticamente solo y he recibido por parte de los negacionistas todo tipo de improperios. La libertad está muy bien, siempre que no perjudique a la salud de los demás: es mi teoría desde hace meses y al final se va a imponer y voy a tener razón que si no es por las buenas, será por un texto legal que me extraña que no se haya planteado".

"Si en Madrid han llegado a acuerdos para nombrar a cuatro señores del Constitucional, bien pueden llegar a acuerdos para hacer una ley para que sea obligatorio vacunarnos", ha sostenido.

Revilla ha hecho estas declaraciones, a preguntas de la prensa, antes de participar en el acto de CERMI Cantabria en el Parlamento con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.