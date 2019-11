Revilla dice que PP y Cs pueden impedir que investidura dependa de ERC

El presidente de Cantabria y secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, ha dicho este miércoles que el PP y Ciudadanos "tienen la oportunidad" de impedir que la investidura de Pedro Sánchez dependa de ERC, "mucho más" que su partido que tiene un solo diputado en el Congreso.

Revilla ha reconocido, además, a preguntas de los periodistas, que le "preocupa" las negociaciones con ERC para esa investidura y ha reclamado que "no se vulnere ningún aspecto de la Constitución".

Ha replicado a los partidos que cuestionan el apoyo del diputado en el Congreso del PRC, José María Mazón, a Pedro Sánchez y que "están tan preocupados" porque el PSOE "pueda ceder en principios básicos" y les ha dicho que "ellos tienen en sus manos el evitarlo".

"Tanto Ciudadanos como el Partido Popular tienen la oportunidad de impedirlo, mucho más que nosotros que tenemos un voto", ha apuntado Revilla, para quien el "dilema" es si hay terceras elecciones, que ha asegurado que "nadie quiere", o un gobierno, que, en su opinión, "logicamente tiene que pivotar" sobre el PSOE, que es el partido que ganó las elecciones, porque por el otro lado "no hay posibilidad" de suficientes apoyos.

Por tanto, el líder de los regionalistas cántabros ha opinado que "habría que analizar", dada la dificultad de formar gobierno, la posibilidad de una rectificación al "no, no, no" de algunos partidos, al tiempo que ha insistido en que "no va a haber nuevas elecciones" porque sería "un desastre".

"Tienen que arreglarse", ha resumido el presidente cántabro, quien ha puntualizado que "lo de menos" es elegir al presidente del gobierno, sino que, según ha concluido, el acuerdo también tiene que contemplar la aprobación de los presupuestos. "Tiene que haber gobernabilidad", ha demandado.

Revilla también se ha pronunciado sobre la posibilidad de un "cordón sanitario" sobre Vox, como el que propone el PSOE para los órganos de gobierno del Congreso de los Diputados, que no ve conveniente, porque es un partido que, aunque mantiene "discrespancias absolutas" con el PRC al querer eliminar las comunidades autónomas, ha sido votado por los ciudadanos y "eso hay que respetarlo".