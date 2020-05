Revilla defiende el uso obligatorio de mascarillas y pide responsabilidad

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha defendido hoy el uso obligatorio de las mascarillas en todos los espacios públicos para luchar de forma más eficaz contra el coronavirus y ha hecho un llamamiento "más contundente que nunca" a la responsabilidad en esta primera fase de la desescalada.

En su comparecencia tras la conferencia de presidentes, ha señalado que Cantabria, con el apoyo de otras autonomías, ha planteado al Gobierno que "empiece a contemplar que todo el mundo que salga a la calle lleve mascarilla". Tras la reunión, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha avanzado que el Gobierno aprobará en los próximos días el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos.

Revilla ha subrayado que la mascarilla no solo protege a quien la lleva sino también "al que tiene enfrente" y que su uso obligatorio permitiría luchar de una manera más eficaz contra el coronavirus. A su juicio, si el Gobierno hasta ahora "no se ha atrevido" a tomar esta medida es porque no había suficientes mascarillas para todos.

"Es molesta y antiestética pero es muy eficaz", ha subrayado el presidente, quien se ha mostrado preocupado porque con la apertura de la actividad en esta primera fase de la desescalada está viendo como hay "gente que no lleva mascarilla y no guarda las distancias", medidas, ha insistido, que hay que tomar también en las terrazas de bares y restaurantes.

Revilla ha hecho un llamamiento "más contundente que nunca" a la responsabilidad porque aunque los datos muestren que la pandemia en Cantabria está "más o menos controlada", y la evolución sea mejor incluso que la media, eso no quiere decir que "la enfermedad la tengamos eliminada". Según el presidente, en esta última semana el comportamiento general de la población ha sido "bueno" pero también hay una minoría que no cumple las normas, cuando en estos momentos es necesario "extremar las medidas".

Acuerdo de "relación bilateral"

El presidente cántabro espera poder firmar con el Ejecutivo de Pedro Sánchez un acuerdo de "relación bilateral" para que los avances en las fases y otros aspectos de la desescalada "no sean por petición, sino por consenso y discusión lógica de las dos partes".

En una rueda de prensa telemática posterior a la Conferencia de Presidentes, Revilla, que también es líder del PRC, ha avanzado este domingo que la "bilateralidad" será una de las "condiciones" que pondrá su partido para apoyar un nueva prórroga del estado de alarma, que a su juicio debe ser "distinta" a las anteriores.

El presidente de Cantabria se ha mostrado de acuerdo en que haya un nuevo estado de alarma, pero ha incidido en que en el voto del diputado nacional del PRC, José María Mazón, va a ser "determinante" que la prórroga se plantee "en unas condiciones distintas". "Tiene que ser de otra manera. No puede ser que estemos pidiendo cosas y esperando como quien pide una limosna que te concedan, sino que tengamos participación", ha manifestado Revilla, quien confía en que, así, la comunidad autónoma "pinte y decida" en la toma de decisiones.

El objetivo de Revilla es firmar un acuerdo de cogobernanza como el del País Vasco, de tal forma que las decisiones sean "bilaterales" y haya una negociación que permita ir adelantando algunas las cuestiones previstas para otras fases pero que se pueden aplicar en estos momentos. "Tener voz y voto", ha resumido.