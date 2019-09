Revilla defiende a Sánchez, otra vez, e insta a Casado a abstenerse 'en nombre de España' para evitar comicios

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha estado en 'El Hormiguero' con Pablo Motos, donde ha vuelto a mostrar su peculiar visión del bloqueo político que sufre España. En un punto de su entrevista, ha interrumpido al presentador para ofrecer 'otra opción' que permitiría la investidura y no abocaría al país a la celebración de otros comicios. Esta pasaba por comprometer al Partido Popular.

“Imagínate que yo soy Pablo Casado, que no saldría tan bien en unas futuras elecciones como se cree, por la corrupción, sobre todo de Madrid, que sigue ahí, pues ha trincado todo el mundo. Bueno, pues imagínate que soy Casado, con la barba, y dijera: 'Por España, no voy a consentir esto. Como ellos se abstuvieron con Mariano Rajoy, voy a hacer un gesto de apoyar y darle un voto de confianza a Sánchez para que no dependa ni de populistas ni de independentistas', según él. Creo que así el PP ganaría muchos enteros y me consta que hay gente dentro del partido que lo está preconizando. Aunque no se vaya a hacer, pero es otra opción", exponía Revilla.

Asimismo, proseguía defendiendo una vez más al presidente en funciones: “A mí Pedro Sánchez me ha prometido que no pactará con los independentistas bajo ningún concepto. No lo conozco profundamente, pero es un hombre tenaz, que todavía no ha metido la mano en ningún lado y no se le ven tendencias en este sentido. Además, lo que ha prometido en el partido lo ha cumplido. No sé hasta dónde llega para defenderle como un estadista pero sí puedo garantizar que es tan español como tú (Pablo Motos) o yo, y que desde luego le revienta tener que depender del voto de independentistas. A él le gustaría pactar con un partido que defienda la unión de España y la Constitución. Tenaz y español, sí, que es un hombre con capacidades, ya ahí no entro, no sé, no le conozco ni lo que hay dentro de la cabeza de ese hombre. A mí me consta ha cumplido con el papel que firmamos. Tenaz y español es mi definición. Yo con él he tenido mis discrepancias, pero luego ha cumplido".