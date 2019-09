Revilla culpa del "fracaso monumental" de la repetición electoral a Cs, y cree que las urnas le castigarán

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), ha lamentado la convocatoria de nuevas elecciones en España, un "desastre" y "fracaso monumental de la política" y que, según ha avisado, van a "castigar a Ciudadanos".

"Con el tiempo que llevo en política y lo de ayer...", ha comentado el regionalista sobre la fallida propuesta de última hora del líder de Cs, Albert Rivera, a su homólogo del PSOE y presidente en funciones, Pedro Sánchez.

Esa oferta "lejos de lavar la cara puso la cosa peor" a juicio de Revilla, que lleva alertando de la repetición de comicios desde que Cs dijo "no rotundamente" a pactar con el PSOE y porque la coalición con Unidas Podemos "no era viable" dadas las "divergencias" existentes en temas "fundamentales".

"Eso no lo veía el PSOE ni lo veía el presidente" pues, ha indicado Revilla, no iban a formar un Gobierno de "coherencia absoluta" en temas que lo precisan, toda vez que la coalición de izquierdas tiene "al menos cuatro portavoces" y que esa alianza no garantizaba tampoco la mayoría parlamentaria.

El secretario general del PRC ha reiterado que el pacto "lógico" hubiera sido del PSOE con Cs, porque se aseguraba un Ejecutivo estable para mantener posturas "firmes y unánimes" ante una coyuntura "nada fácil de desaceleración económica", el 'Brexit', las "convulsiones" del comercio mundial con la 'guerra' entre EEUU y China, la escalada del precio del petróleo que es "brutal" para España y, "sobremanera", por la sentencia del 'procés', que se prevé conocer este mes o el próximo.

Temas que en "van a obligar" a tomar medidas "a lo mejor duras" para mantener el respeto a las leyes, ha apuntado Revilla, que "siempre" tuvo "claro" que el pacto PSOE-Unidas Podemos "no se iba a hacer", al igual que ahora cree que los nuevos comicios van a "castigar" a Ciudadanos, más tras la "última jugada" de Rivera para "intentar lavar la cara" ante el proceso electoral.

En este sentido, cree que la formación naranja "tendrá que explicar muy claramente a los ciudadanos" por qué no se ha podido formar Gobierno con el partido ganador en las urnas en abril en base, incluso, a plantear al PSOE exigencias "parecidas" a las hechas ahora y "hasta mejor" e incluso "un poco más duras".

El líder del PRC, que el 28-A logró su primer diputado en el Congreso, ocupado por José María Mazón y único voto a favor de Sánchez al margen de los socialistas, se pone en la situación del presidente y entiende también que la investidura "no vale para nada si no hay una garantía de gobernabilidad".

"¿Para qué quiere ser alguien ser presidente si no hay presupuesto?", se ha preguntado el mandatario cántabro a la par que ha contestado que sin cuentas "no se puede gobernar". Por eso entiende que Sánchez no quiera dirigir el país "en cualquier situación".