Revilla cree que el PP "no quiere renovar" el CGPJ porque "probablemente gane" las elecciones

Espera que Sánchez y Feijóo desbloqueen el Consejo porque "si cae la Justicia al precipicio, cae el Estado"

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha opinado que el PP "no quiere renovar" el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para no tener que enfrentarse a un órgano más progresista en la próxima legislatura, ya que "probablemente gane" las elecciones generales.

Así lo ha dicho el jefe del Ejecutivo cántabro a preguntas de la prensa después de que ayer anunciara su dimisión el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo (TS), Carlos Lesmes, al no haber avances entre el Gobierno y el PP para renovar el órgano de los jueces, que lleva casi cuatro años en funciones.

Revilla espera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que se han reunido este lunes para abordar el asunto, desbloqueen la situación porque "si cae la Justicia al precipicio, cae el Estado, cae la credibilidad en el Estado".

Para él, perder el poder judicial supone la "quiebra total del Estado", ya que éste controla al ejecutivo y legislativo y sus "desmanes, que en España son muchos", ha dicho, "empezando por el emérito" y "cantidad" de presidentes autonómicos que "o están en la cárcel o a punto de entrar".

"AFÁN POR COLOCAR JUECES"

Para Revilla --que ha hecho estas declaraciones a los medios en la Plaza del Ayuntamiento de Santander, donde ha participado en la celebración del Día Mundial de la Salud Mental--, en España es que existe un "afán por colocar jueces que ideológicamente estén en nuestra línea" para salir "mejor parados" a la hora de poner en marcha leyes o en asuntos como la corrupción".

La "impresión" de la población, ha dicho, es que "dependiendo de que los jueces sean conservadores o progresistas, las sentencias salen en una línea o en otra", algo "terrible, de lo más grave que le puede ocurrir a un país", donde "la esencia" es la independencia de la justicia y la separación de los tres poderes, que "ahora está en quiebra".

Y cree que ahora, el PP "no quiere" renovar el CGPJ "porque entonces pasa a haber un Consejo progresista. Como el PP pretende, y probablemente gane las próximas elecciones, no quiere enfrentarse en la próxima legislatura a un Consejo que esté dominado por los progresistas, incumpliendo el mandato constitucional de renovarlo cada cinco años, como hacemos los políticos", ha argumentado.

En este punto, el presidente autonómico ha comparado la renovación del CGPJ con la del Gobierno: "¿Alguien se imagina que yo, que tengo que convocar el día 20 de abril las elecciones en Cantabria, como me fue bien en las anteriores me amarro aquí otros cuatro años? Pues me llevarían al juzgado y los jueces me meterían al Dueso de Santoña. En este caso, ¿a quién reclamas, a los propios jueces? Porque lo increíble es que sean incumplidores los propios jueces".

Así, espera que los líderes del Gobierno y la oposición, "dos personas que ya tienen añitos y están fogueadas, no tiren de la cuerda" y desbloqueen la renovación del CGPJ.

"En vísperas de las elecciones, hay un partido con la boca abierta ya para coger ese poder", con un "ansia viva", ha dicho en alusión a los 'populares', a quienes ha pedido "un poco de paciencia". "Todavía quedan unos meses, estén tranquilos. Probablemente ganen, pero mientras tanto no pueden parar las instituciones", ha sentenciado Revilla.

"GESTO DE DIGNIDAD" DE LESMES

También ha tenido palabras para Lesmes, cuya dimisión ve "un gesto de dignidad" que ha aplaudido, porque "no se va tanta gente de los sitios", especialmente en cargos como el suyo, que "tiene sus comodidades y vanidades".