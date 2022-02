Revilla considera una "mala noticia para la democracia" la "voladura" del PP

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, considera "una mala noticia para la democracia" la "voladura" que, a su juicio, se ha producido en el PP, y no ve "aventurado" decir que puede emerger otra figura como líder del partido que no sea "ni Casado ni Ayuso".

"Como siempre hay un gallego en nuestras vidas. No es de extrañar que aparezca de nuevo", ha considerado Revilla refiriéndose al presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, aunque sin citarle.

En declaraciones a los periodistas tras inaugurar la biblioteca del municipio cántabro de Los Corrales de Buelna, Revilla se ha mostrado "sorprendido relativamente" de las declaraciones cruzadas entre la presidenta de Madrid, Isabel García Ayuso, y la dirección del partido, porque ha asegurado que se sabía "que había una lucha de poder" entre ella y el líder del PP, Pablo Casado, y "unas incompatibilidades enormes".

"Pero yo no me podía imaginar la voladura de un partido con la saña, la escenificación pública de esa voladura, de esa ruptura. Es una muy mala noticia para la democracia, para la situación en la que estamos ahora en España, que es importante tener partidos y liderazgos sólidos, y esto no es bueno", ha aseverado Revilla, quien considera que ahora el que se "frota las manos" es Vox.

Sin embargo, ha reconocido que, como las familias, "los partidos se suelen destruir desde dentro".

Ha señalado que tras la "etapa de corrupción generalizada" que sufrió el PP y que "electoralmente tuvo su castigo", el presidente del partido, Pablo Casado, le trasmitió "alguna vez" que "venía a hacer un partido absolutamente limpio" y que iba a ser "inflexible ante el atisbo de cualquier corrupción que se pudiera detectar".

Y ha añadido que la presunta comisión del hermano de García Ayuso ha podido ser "la ocasión para hacer sangre y acabar con una presidenta que opta, a lo mejor, a liderar el PP".

Aun así, el presidente cántabro ha insistido en que la situación que se ha creado es "una noticia muy desagradable y muy nefasta para la estabilidad que tanta falta hace ahora en España ante tanta atomización política", porque ha asegurado que la estabilidad en los dos partidos hegemónicos "es importante".

"No se cómo va a acabar esta historia pero nada bien para el PP y la impresión que da esto es que tendrá que haber un vencedor y un vencido o una vencedora y un vencido, pero no es nada bueno", ha opinado Revilla, quien cree que Vox lo estará "celebrando", pero tampoco cree que el partido de Santiago Abascal se vaya a convertir en el "hegemónico de la derecha" aunque sí seguirá subido algo a corto plazo.

Y ha vaticinado que no ve una buena solución para el PP, no cree que el PSOE vaya a convocar elecciones porque el único que "ahora puede subir votos es Vox", y ha deseado que los populares encuentro "una ruta". EFE

