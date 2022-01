Revilla considera "un agravio" el reparto de los fondos europeos para empleo

El presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, cree que el reparto de 9 millones de euros de los fondos europeos para subvenciones de empleo entre sólo cuatro comunidades autónomas es "un agravio" y "una discriminación" hacia el resto, aunque no ha querido aclarar si acudiría a los tribunales.

"No me gusta nada", ha subrayado este viernes el presidente a preguntas de los periodistas, tras su visita a las instalaciones de la empresa de Amica en Reinosa, donde no ha querido decir si el Ejecutivo cántabro, que quiere explicaciones, acudirá a los tribunales, como ya han anunciado las comunidades gobernadas por el PP.

A juicio de Revilla, es "muy sorprendente" que el Gobierno central haya repartido con "discrecionalidad" y vía decreto esos fondos para País Vasco, Navarra, Extremadura y la Comunidad Valenciana, puesto que las dos primeras, ha añadido, "son de las que menos paro tienen".

"Les ha tocado una pedrea de 9 millones. No sé los criterios y no me parece un buen método que, de forma sorprendente y a través de un decreto ley, se beneficie a cuatro comunidades, y se haya hecho fuera de la comisión formada por los gobiernos autonómicos y el central", ha dicho.

Revilla ha destacado que el Ejecutivo de España "puede administrar como le plazca esos recursos, pero tiene que dar una justificación razonable de porqué esas cuatro comunidades sí y otras no".

"Estamos expectantes a una explicación, pero de entrada el procedimiento no me gusta nada porque es una discriminación a las demás", ha aseverado Revilla.