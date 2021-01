Revilla no va a cesar al consejero de Sanidad por las vacunaciones irregulares en Cantabria

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), ha afirmado hoy que no va a cesar al consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez (PSOE), como han pedido algunos partidos de la oposición, porque "lo está haciendo bien", según demuestran los datos del Covid en la comunidad, y sería "injusto".

Revilla ha respondido así, a preguntas de la prensa, a lo que ha calificado de "ataque al consejero", en referencia a los grupos que han solicitado la dimisión de Rodríguez (PP, Cs y Vox) y después de conocerse la vacunación de la madre de la directora Médica de Atención Primaria hace dos semanas en el centro de salud de Nueva Montaña, cuando la campaña se dirigía a sanitarios del servicio de emergencias del 061.

"Como quien tiene que dimitirle soy yo, ya les digo que pierdan la ilusión, porque como lo está haciendo bien, no le voy a quitar. Porque sería absolutamente injusto", ha valorado.

Revilla ha comentado que estando en la oposición "es muy fácil cargarle el muerto a quien está gobernando, casi ley de vida", y ha apuntado que puede que también pidan la suya.

El presidente ha defendido "con datos en la mano" que el consejero "está haciendo una maravillosa labor en Cantabria".

"Y sino, ¿qué me ofrecen como alternativa? ¿Madrid, País Vasco, Baleares?. Pues habrá que medir su gestión por el número de contagios y la cantidad de muertes que ha producido el Covid y ahí está el balance de Cantabria, que no es solo del consejero sino de un sistema de salud extraordinario que tenemos" en la región, la segunda tras Canarias con menor incidencia de coronavirus.

Por lo tanto, a juicio de presidente, Rodríguez ha llevado a cabo una gestión "muy adecuada y ahí están los datos". De hecho, el jefe del Ejecutivo no ve otro motivo para pedir su dimisión "más allá de que al que está gobernando, hay que darle; y como es el consejero de Sanidad, pues pedir la dimisión".

Sin embargo, ha enfatizado que "el que se haya vacunado de manera ilegal tiene que dimitir, nada más, ya está".

El presidente ha subrayado que a él no se le ha pasado por la cabeza vacunarse. "Y no es porque no haya tenido oportunidades de vacunarme, ni se me ha pasado por la mente. No me voy a vacunar yo como presidente por delante de los que les toque, de ninguna manera", ha subrayado, insistiendo en que "el que se haya vacunado ilegalmente tiene que dimitir. Punto".

Revilla ha hecho estas declaraciones a los medios tras presidir, junto con la consejera de Educación, Marina Lombó, el acto institucional organizado por el Día del Docente 2021.