Revilla: Cantabria va mejor en covid-19 porque los políticos no pintamos nada

El presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, ha manifestado que la comunidad está mejor que otras en relación con la covid porque quienes toman las decisiones son médicos y apostilla que "Cantabria va mejor que otros sitios, probablemente, porque los políticos no pintamos nada en esta materia".

Revilla ha hablado así, en declaraciones a Efe, sobre la evolución de la covid-19 en Cantabria después de inaugurar la instalación del nuevo alumbrado en el pueblo cántabro de Bustablado.

Preguntado por las declaraciones del vicepresidente cántabro, el socialista Pablo Zuloaga, que ayer no descartó que se tomen nuevas medidas si se mantiene una tendencia al alza en los contagios, Revilla (PRC) ha señalado que es partidario de "lo que digan los médicos".

"Ni el vicepresidente ni yo somos los que tomamos esas decisiones. Son los médicos, lo que digan siempre", ha aseverado.

Así, ha explicado que en este caso hace como cuando va al centro de salud porque le duele algo. "Me dan una receta, voy a la farmacia, lo compro y me lo pongo, no hago más preguntas", ha agregado.

El presidente ha afirmado que, cuando los expertos consideren que "la cosa es grave", se tomarán medidas, como hicieron en su día con Santoña, el barrio de La Inmobiliaria (Torrelavega) o la calle Nicolás Salmerón (Santander).

Sin embargo, de momento, ha asegurado que no le han trasladado que sea necesario tomar medidas.

"Naturalmente al presidente se le informa antes, pero yo no voy a contradecir jamás al consejero de Sanidad -Miguel Rodríguez-, que a su vez está rodeado de un equipo de médicos, que son los que saben. Y los demás a obedecer", ha apostillado.

Revilla ha destacado que Cantabria es la tercera comunidad autónoma que tiene menos presión hospitalaria e infectados por cien mil habitantes.

"Estamos bien en comparación con los demás, porque bien no estamos. Si somos 17 autonomías, y estamos de los tres mejores, en comparación bien, pero eso no quiere decir que mañana o pasado nos salgan brotes porque de esto no está libre nadie", ha reconocido.

Revilla ha llamado a vacunarse de la gripe, como va a hacer él el 4 de noviembre, por el peligro de que se junten ambos virus.

A su juicio, hay que prevenir la gripe de todos los años y seguir cumpliendo las normas. Y ha pedido "seguir insistiendo" en las medidas de seguridad, sobre todo a quienes no las cumplen, porque "no se puede parar la economía". EFE

1011705