Revilla, "aterrado" de que España tenga un gobierno como en Castilla y León

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha confesado sentirse "aterrado" de que se reproduzca en España un gobierno de coalición como el que tiene Castilla y León (PP-Vox) con un vicepresidente de Vox, Juan García-Gallardo (Vox), que cuestiona un sistema autonómico "irreversible" y a la vez forma parte de él y disfruta de un sueldo y un coche oficial.

Revilla, que ha visitado este miércoles la fábrica de Galletas Gullón en Aguilar de Campoo (Palencia), ha señalado en respuesta a las preguntas de los periodistas que "aún no ha habido ocasión" de reunirse con el nuevo Gobierno de coalición de Castilla y León, una comunidad con la que "hasta ahora" Cantabria ha tenido "muy buena relación".

Sin embargo, desde la perspectiva de "una persona que ha dedicado toda su vida a luchar para que España se configurara como un Estado autonómico, con Cantabria como comunidad uniprovincial", ha afeado al nuevo vicepresidente de Castilla y León que defienda que las autonomías son "una ruina y una estafa".

En este sentido, Revilla ha afirmado que el sistema de las autonomías es "irreversible" porque la gente se identifica con ese concepto de dualidad Cantabria y España y porque se ha demostrado el éxito de la descentralización del Estado, aclarando que las autonomías no son división de territorios, sino de administración y eficacia".

Pero, sobre todo, ha destacado "el resultado satisfactorio" del estado descentralizado de las autonomías que ha permitido a España avanzar porque "responde al principio democrático fundamental de que las cosas se resuelven mejor desde donde está el problema".

Por todo ello, ha reprobado la opinión del vicepresidente de Castilla y León y "desde el respeto democrático a todas las opiniones" ha confesado sentirse "aterrado" porque pueda producirse en un futuro un Gobierno de España "donde uno de los socios plantee volver atrás en un sistema que permite a los ciudadanos gestionar una parte de los recursos desde donde se conoce el problema y la solución".

Además, ha subrayado "la absoluta incoherencia" de que el vicepresidente de Castilla y León "denigre" el sistema político del Estado de las autonomías y a la vez ocupe la vicepresidencia de una, con todas "las ventajas que tiene recibir un sueldo, gozar de un coche oficial y tener una alta representación en una tierra tan extraordinaria, amplia y variada como Castilla y León".

"Yo no sería capaz, hay que ser coherente, si algo no te gusta, critícalo, pero no participes luego de las ventajas", ha concluido el presidente de Cantabria durante su visita a Galletas Gullón, una empresa familiar que ha puesto como ejemplo de riqueza, empleo e innovación.