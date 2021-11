Revilla ve "asumible" el aumento de casos porque la presión hospitalaria es "mínima"

El presidente de Cantabria recibirá el día 25 la tercera dosis contra el Covid y la vacuna contra la gripe: "Voy feliz"

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha asegurado no estar preocupado por el aumento de casos Covid y de la incidencia en la región porque la presión hospitalaria es "mínima". "Es algo perfectamente asumible, como ocurre con la gripe", ha dicho.

Así lo ha señalado este viernes a preguntas de la prensa Revilla, durante la inauguración de las nuevas instalaciones de la empresa LIS Data Solutions en Santa Cruz de Bezana, para quien esta situación "no tiene nada que ver con las olas anteriores" en las que había que tomar "medidas muy duras".

Revilla ha indicado que "es algo que se veía venir" y aunque la comunidad autónoma está "en la línea" de España, está en una situación "mucho mejor". A su juicio, más que el dato de la incidencia, "lo importante es la repercusión sanitaria que eso tenga".

"A mí que haya hoy 50 o 40, que sean todos leves y que no acaben hospitalizados pues es algo perfectamente asumible, como ocurre con la gripe, y en ese aspecto estoy tranquilo porque veo que la presión hospitalaria de Cantabria es mínima", ha valorado.

Para Revilla, si la presión hospitalaria no aumenta "no es para preocuparse". "Lo que sí es para preocuparse es por aquellos que no se vacunan", ha afirmado el presidente cántabro, que ha reiterado que los no vacunados, que son "insolidarios como mínimo", suponen "un riesgo" para la sociedad.

Así ha abogado de nuevo por la vacunación del 5 por ciento de los negacionistas "por las buenas o por las malas". "Por las malas puede ser, si es que no hacen una ley que obligue a todos a vacunarse, pues a no permitirles entrar en un lugar público", ha dicho.

Revilla cree que cuando esté toda la población vacunada no habrá que seguir aplicando más restricciones. Asimismo, ha considerado que la pandemia "ahora mata muy poco" y los que están muriendo es gente "que no estaba vacunada" y "en un porcentaje mucho más bajo del que teníamos".

"Yo no estoy preocupado, estoy preocupado porque haya gente que no se vacuna", ha subrayado el presidente regional, para quien este aumento de los casos y la incidencia era "previsible" y "no tiene nada que ver con las olas anteriores" en las que "había que tomar medidas muy duras".

De esta forma, ha insistido en que "Cantabria está bien, la gente se está vacunando y hay que conseguir que se vacunen todos cuanto antes".

Finalmente, Revilla ha avanzado que ha sido citado el próximo jueves, 25 de noviembre, a las 08.00 horas, para recibir la tercera dosis de la vacuna de refuerzo contra el Covid, así como la de la gripe. "Voy feliz", ha declarado.