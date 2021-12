Revilla apuesta por "las menores restricciones posibles" pese al "brutal" aumento de casos

Cree que en 2022 el virus "seguirá estando", pero la mayoría de contagios "sin gravedad" y por tanto ya "no va a originar colapso sanitario ni económico"

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, defiende que se implanten "las menores restricciones posibles" frente al coronavirus ya que, a pesar del "brutal" incremento de contagios que se viene produciendo, la situación actual "no es comparable a lo que hemos vivido en otras épocas" gracias al avance de la vacunación.

Así, a juicio de Revilla "vamos a tener que convivir con este virus pero ya muy mermado, en la medida que cada mes que pase va a haber muchísima más gente vacunada con refuerzo de tercera dosis, y sobre todo la población que ahora está teniendo más contagios, que son los jóvenes".

"Cuando hayamos pegado un arreón a la vacuna de los jóvenes y tengamos la tercera dosis de refuerzo, el virus lo tiene complicado", ha dicho el presidente tras asegurar que él mismo está haciéndose PCR "todos los días porque me cae alguno de los que trabaja conmigo" y "han sido contagiados por sus hijos al llegar del colegio".

Y es que el Covid "seguirá estando, pero yo creo que no nos va a parar la vida", ha defendido, señalando que 2022 va a ser el año en que, sin acabar con el virus, éste "no nos va a originar una situación de colapso sanitario ni económico" y habrá "muy pocos muertos", pues la mayoría de contagios serán "sin gravedad" --salvo en personas con patologías--.

Al hilo, ha recalcado que a día de hoy hay 106 hospitalizados, 23 de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y "llevamos varios días sin ningún muerto", cuando hace unos meses las UCIs alcanzaron los 47 ingresados y "hubo días de 17 muertos" habiendo menos contagios que ahora.

El jefe del Ejecutivo cántabro también considera que es el momento de relanzar la economía, y "por eso tampoco tenemos que extremarnos en cerrar, cerrar, cerrar", porque "vamos a ver cómo dentro de 10 días o 12 esta ola va a empezar a bajar".

Por ello "tampoco tenemos que alarmarnos en exceso, sí cuidarnos mucho", pues "esas aglomeraciones que hay son innecesarias porque de esas cantidades de gente que vemos apelotonada, sin mascarilla, seguro que sale algún infectado, porque esta nueva variante es de una propagación velocísima".

"Tenemos que tener mucho cuidado pero yo soy partidario, aceptando siempre lo que haga Sanidad, de que tenemos que ser lo menos restrictivos, dentro de conciliar todas las medidas de protección sin que paremos las actividades económicas, porque si no la economía va a ser otro virus y estábamos empezando a salir ahora con fuerza". Así, ha instado a "que no paremos esa salida" para poder recuperar los niveles del PIB anteriores a la pandemia el próximo año.

HOSTELERÍA

Revilla, que ha hecho estas declaraciones a los medios en Laredo, tras una visita a la empresa Conservas Codesa, también se ha referido a los hosteleros y ha reconocido que "el daño está hecho", pero también ha remarcado que el Gobierno ha "intentado ayudarles" y que las restricciones no solo se dan en España.

Precisamente, España "es el mejor país de Europa" en esta materia, pues las medidas son "muchísimo mayores" en otros países y "esa gente no es el tercer mundo", si no que, como los españoles "tienen especialistas que recomiendan que hay que hacer esto". "Y claro, en una pandemia, si no hacemos caso a los médicos, pues ¿a quién vamos a hacer caso?", ha defendido el presidente.

"Claro que el daño está hecho, y muy grande", ha reconocido, pero ha vaticinado que la economía este año "va a tirar en Cantabria muy por encima de la media de España".

Además, ha destacado que el Ejecutivo ha destinado "cantidades muy importantes" a paliar los daños que ha sufrido el sector y está "peleando" para poder repartir 20 millones de euros procedentes del Gobierno central que ahora no puede adjudicar porque las condiciones son "imposibles de cumplir".